Norra lennufirma tunneb huvi Läti-USA lennuliini käivitamise vastu

Läti majandusministeerium teatas, et Norra lennufirma Norse Atlantic Airways rajab riiki kontori ning firma pikaajaline plaan on panna tööle otselennud USA-s asuvasse New Yorki.

Hiljuti selgus, et Riia lennujaam tahab hakata pakkuma otselende New Yorki. Läti majandusministeerium teatas esmaspäeval, et Riia ja New Yorgi liin on osa Norra lennufirma pikaajalisest visioonist.

Selle teoks saamiseks peab aga olema täidetud mitu eeldust. Üks neist on usaldusväärne koostöö partneritega Lätis ja Baltimaades.

Uus kontor hakkab toimima Norra lennufirma operatiivjuhtimiskeskusena, pakkudes lendude planeerimist, meeskondade ajakavade koostamist ja veebisuhtlust lendurite, lennujuhtide ja teiste meeskondadega, vahendas LSM.

Norse Atlantic Airways plaanib oma Lätti rajatavas keskuses luua 80 uut töökohta.

Riia kontor hakkab täiendama firma olemasolevaid esindusi, mis asuvad Norras, Suurbritannias, Prantsusmaal ja USA-s.

Norse Atlantic Airways on transatlantiline lennufirma, mis rajati 2021. aastal. Firma opereerib kauglennuliine Euroopa linnadest Põhja-Ameerikasse.