Itaalia võimud käivitasid Palermos operatsiooni Sitsiilia maffia vastu

Vahistamismäärused olid välja antud 183 inimese kohta, 36 neist oli juba vahi all süüdistatuna kuritegudes nagu maffiaorganisatsiooni kuulumine, tapmiskatse, väljapressimine, narkokaubandus ja ebaseaduslikud hasartmängud.

Varahommikul alanud operatsioonist Cosa Nostra klanni vastu võtab osa üle 1200 politseiniku ja see laieneb ka teistesse linnadesse, teatas Palermo politsei.

Tegemist on suurima Cosa Nostra vastase operatsiooniga alates 1984. aastast.

Operatsiooni eesmärk on likvideerida maffiapiirkonnad Palermo linnas ja provintsis, ütles politsei.

Juurdluse tulemusena on selgunud maffiaklannide ulatuslik tegevus narkoäris, kuid on selgunud ka, et bossid annavad vanglast käske krüpteeritud mobiilisõnumitega, kirjutas ajaleht Corriere della Sera.

Peaminister Giorgia Meloni tunnustas operatsiooni, mis tema sõnul kinnitab riigi raugematut pühendumist võitlusele organiseeritud kuritegevusega.

Sitsiilia maffia Cosa Nostra terroriseeris aastaid Itaalia üldsust ja riiki ning 1992. aastal tapeti maffiakohtunikud Giovanni Falcone ja Paolo Borsellino. Võimud suutsid tema tegevust ohjeldada, kuid Cosa Nostra koha hõivas Calabria maffia 'Ndrangheta.

'Ndranghetat peetakse nüüd Itaalia kõige rikkamaks ja mõjuvõimsamaks maffiaks, mis kontrollib Euroopasse saabuva kokaiini kaubandust.

Cosa Nostral on aga endiselt oluline mõju kohalikus poliitikas ja äris ning sidemed välisriikides.