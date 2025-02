MKM hakkab riigiäppi ettevõtjate ootustele vastavaks arendama

Mitmed ettevõtjad on saanud ettevõtluse- ja innovatsiooni sihtasutuselt (EISA) kirja, kus neid kutsutakse töötubadesse, et rääkida kaasa, milline info ja teenused võiksid ettevõtjatele riigiäpi kaudu kättesaadavad olla.

Saadud info abil koostab PwC Eesti koostöös MKM-i ja riigi infosüsteemi ametiga (RIA) rakenduse ettevõtjavaate ärianalüüsi.

MKM-i digimajanduse osakonna ettevõtja digivärava projektijuht Anneli Sander ütles ERR-ile, et kohtumised ettevõtjatega ongi praegu käimas.

"Varasemalt toimunud töötubade käigus oleme kaasanud ettevõtjaid, et selgitada välja, mida ettevõtja soovib näha eesti.ee ettevõtja vaates riigiportaali avalehel ning uuendatud töölaual. Ettevõtjate ettepanekud on oluliseks sisendiks, et arendada välja võimalikult kasulik lahendus nende jaoks juba 2025. aasta lõpuks," sõnas Sander.

Ta lisas, et tellitava analüüsi käigus selgub ühtlasi, milliseid neist teenustest soovivad ettevõtjad kasutada ka mobiiliäpis.

Sander tõi välja, et mobiiliäpi arendamisega tegeleb edasi RIA, EISA sellega aga seotud ei ole, vaid nende kontakte kasutas MKM, et töötubade infot ettevõtjate hulgas levitada.