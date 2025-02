Lumi pani Kirde-Eestis mootorrataste talvesõidul osalenud proovile

Motoklubi Classic Riders liikmed on oma vanade tsiklitega tavaliselt platsis linnapäevadel ja motofestivalidel. Talvises väljasõidus on aga rohkem katsumusi kui toretsemist. Narva-Jõesuust Laagnani on kümmekond kilomeetrit külavaheteid, lund on Kirde-Eestis kohati põlvini ja mäkketõus paneb proovile ka kõige uljamad kihutajad.

Lumises metsas mootorrattaga rassimine on raske töö.

"Metsas oli raske, sest üksinda sõites peab kogu aeg käte ja jalgadega töötama. Higistasin tugevasti, selg oli märg. Kuid ilus oli," kirjeldas Tšehhist saabunud motohuviline Zdenek Wohlštat.

Wohlštat läbis oma vana CZ-ga 2000 kilomeetrit selleks, et tõelist talve näha.

"Esimest lund nägin vahetult enne Narvat. Mujal Euroopas rohetab rohi ja paistab päike. Lätisse saabudes oli hommikul juba 12 kraadi külma, kuid mul on soe varustus," rääkis ta.

Motosport on Narva-Jõesuus alati au sees olnud. Esimene motoklubi asutati kuurortlinnas pea 100 aastat tagasi.

"See on meie teema. See on meie liikumise vundament. Miks me muidu nii kanged oleme. Sealt me juured kasvavad," ütles talveralli korraldaja Pavel Petraš.

Motoklubi Classic Riders on korraldanud talverallisid 12 aastat. Seekord osales lumises väljasõidus 40 mootorratturit.