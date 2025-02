Tallinn otsib hankega uut tasulise parkimise korraldajat

Tallinna kuulutas välja rahvusvahelise avatud hanke "Parkimistasu maksmise korraldamine, kontrollimine ja viivistasu määramine", mille järgi kohustub tulevane teenusepakkuja nelja aasta jooksul koguma linnale vähemalt 25 miljonit eurot parkimistulu.

Parima pakkumise kriteeriumiks on teenustasu määr – võidab ettevõte, kes küsib teenuse osutamise eest väikseima protsendi parkimistulust, teatas Tallinn.

Hankega jätkatakse maksekeskkondade, nagu mobiilirakendused ja SMS-parkimine, pakkumist. Lisaks soovib linn varustada suurema kasutusega parkimisautomaadid kaardimaksevõimalusega, et muuta parkimistasu maksmine mugavamaks.

Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on eesmärk uue hankega muuta parkimiskorraldus tõhusamaks ja kuluefektiivsemaks.

"Soovime vähendada bürokraatiat ning kasutada senisest rohkem tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad parkimist senisest paremini korraldada ja järelevalvet teostada," lausus Järvan.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. märts. Lepingu pikkuseks saab olema neli aastat, võimalusega pikendada see viiele aastale. Lepingu algusajaks on märgitud mitte varem kui 1. september.