Tartu toomkiriku varemetesse toodi suitsusaun

Võiks ju arvata, et vana toomkiriku varemetest sauna ei leia, aga võta näpust - leiab. Päeval on ta tavaline väike palksaunake, aga öösel täitub valgusmängu ja helidega.

Suitsusauna ja seda ümbritsevat valgus- ja heli-installatsiooni saavad inimesed kogeda oma nutiseadme ja kõrvaklappidega.

"See mõte oli seotud sellega, et kirikuvaremed on olnud kunagi kirik ja olnud siis raamatukogu ja nüüd on muuseum. Kui ma olen Eestis ringi rännanud, põhiliselt Lõuna-Eestis, siis ma olen näinud hästi palju selliseid mahajäetud talukesi, hütikesi, saunu, kuure ja mul tekkiski tunne, et ma tahan nendest varemetest rääkida, ma toon siia sisse ühe vareme, mis minu jaoks sümboliseerib palju rohkem kodutunnet," rääkis kaasautor Maret Tamme.

"On ju siin varemete vahel tehtud nii teatrit, kontserte, jumalateenistusi, siin on abiellutud, siin on peetud pidusid, aga siin on olnud ka selline väga meditatiivne ruum. Ja võib olla see saun pakub ka mõtisklust selle üle, mismoodi erinevad ruumid omavahel suhestuvad," ütles Tartu Ülikooli muuseumi juht Mariann Raisma.

Saun jääb Toomemäele esialgu aprillini.