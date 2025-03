ERR Lätis: Riias saab näitusel näha Oscari võitnud "Vooluga kaasa" auhindu

Läti filmitegijate edule elatakse kaasa kõikjal üle maailma. Koduses Riias on "Vooluga kaasa" püstitanud kõigi aegade vaatajarekordi. Paljud on käinud kinos isegi kolm-neli korda ja nüüd saab seda jälgida ka kodudes.

"Loomade liikumine ja olek on filmis kujutatud väga tõepäraselt. Nad käituvad samuti nagu looduses või kodus," kirjeldas Signe.

"Meil on ka kodus kass. Vaadates "Vooluga kaasa" kassi, on väga palju sarnast enda kiisuga," ütles Janis.

Režissöör Gints Zilbalodis ja produtsent Matiss Kaža on Lätis rahvuskangelaste staatuses, sest ühe tumehalli kassi järgi teatakse nüüd Lätit üle maailma palju rohkem.

"On olnud väga eriline aasta. Hea, et meie võit kuulutati välja juba teises kategoorias. Nii saime pisut rahulikumalt võtta," rääkis Zilbalodis.

"Kõikjalt, kus filmi näidatakse, saadetakse meile sotsiaalmeediasse teateid, kui väga see film meeldib. Kõik on väga emotsionaalsed. See on täiesti eriline kogemus," sõnas Kaža.

Neil päevil tulevad tuhanded inimesed Läti kunstimuuseumi fuajeesse, kus saab vaadata filmitegijate kõrgeid auhindu. Sellist vaatepilti pole Riias kunagi varem nähtud.

Oscari, Kuldgloobuse ja Euroopa filmiakadeemia auhinna vaatamiseks seistakse pikas järjekorras. Kunstimuuseumis on see juba "Vooluga kaasa" autorite preemiate teine väljapanek, varem sai seal näha Kuldgloobust.

"Siis, kui meil Lätis nagu kogu maailmas saadi teada, et meie "Vooluga kaasa" on võitnud Oscari, tekkis sotsiaalmeedias kohe suur nõudmine - Oscarit võiks iga soovija oma silmaga näha," selgitas Läti rahvusliku kunstimuuseumi kommunikatsioonijuht Annija Sauka.

Läti annab filmitegijaile kolm korda vähem raha kui näiteks Eesti riik ja nende eelarve on Euroopa väikseim. "Vooluga kaasa" edu maailma rikaste ja mainekate filmikompaniide ees on fenomen, mida Oscari saamise järel alles mõtestatakse lahti.

"Gints Zilbalodise film on unikaalne oma stiili ja sisu poolest. Film on tehtud tasuta programmiga Blender ja sellest on saanud fenomen maailma sõltumatute animafilmide tegijate seas," selgitas Läti rahvusliku kinokeskuse juht Dita Rietuma.

Oscariga pärjatud lavastajal Matiss Kažal esietendus äsja Läti rahvusteatris etendus "Rahvuslik kanal", režissöör Gints Zilbalodis on juba hakanud tegema uut filmi.