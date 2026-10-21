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Trumpi erisaadik jõudis Venemaale

Välismaa
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Trumpi erisaadik Steve Witkoff jõudis Venemaale
Trumpi erisaadik Steve Witkoff jõudis Venemaale Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Tass
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid Venemaa poolt okupeeritud alade energiataristut. Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas teisipäeval Oslos USA riigipea Donald Trumpi erisaadikutega väga tulemuslikke ja konstruktiivseid kõnelusi, ütles üks Ühendriikide ametnik.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 21. oktoobril kell 10.27:

- Ukraina droonid ründasid okupeeritud alade energiataristut;

- Ametnik: Zelenski kõnelused USA erisaadikutega olid väga tulemuslikud;

- Zelenski: me ei ole kaotamas sõda, kuid me kaotame inimesi.

Ukraina droonid ründasid okupeeritud alade energiataristut

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid Venemaa poolt okupeeritud alade energiataristut.

Ulatuslik droonirünnak tabas Donetski oblasti energiataristut. Droonirünnakutest ja elektrikatkestustest teatati ka okupeeritud Krimmis. Okupeeritud Luhanski oblastis sai tabamuse telekommunikatsioonirajatis, mida kasutab Venemaa sideettevõte.

Ametnik: Zelenski kõnelused USA erisaadikutega olid väga tulemuslikud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas teisipäeval Oslos USA riigipea Donald Trumpi erisaadikutega väga tulemuslikke ja konstruktiivseid kõnelusi, ütles üks Ühendriikide ametnik AFP-le.

Trumpi erisaadik Steve Witkoff kohtub kolmapäeval Moskvas Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga ning teine erisaadik, Trumpi väimees Jared Kushner osaleb kohtumisel virtuaalselt, ütles ametnik.

Oslo kõnelused toimusid ajal, mil Washington ja Kiiev püüavad parandada omavahelisi suhteid, mis said kannatada pärast Trumpi teadet diislileppest Venemaaga ning Zelenskile sõja lõpetamiseks avaldatud survet.

"Ukraina esitas uusi ideid ja ettepanekuid, mida arutati põhjalikult," ütles ametnik pärast Oslo kõnelusi, soovides jääda anonüümseks.

"Pooled saavutasid märkimisväärset edu, leppides kokku koordineeritud lähenemisviisis Venemaaga suhtlemiseks ja diplomaatilise protsessi edendamiseks," rääkis ametnik.

Witkoffi kohtumise eesmärk Putiniga on tugineda Oslo kõneluste edule ning rajada teed otsestele kolmepoolsetele kõnelustele Kiievi, Moskva ja Washingtoni osalusel, ütles ametnik.

"Kuigi palju olulist tööd on veel ees, toimusid tänased arutelud väga positiivses ja konstruktiivses vaimus, näidates poolte tugevat koostööd ning ühist sihikindlust saavutada kõikehõlmav ja püsiv rahu," lisas ametnik.

Ka USA välisminister Marco Rubio ütles kolmapäeval, et Witkoffi ja Zelenski vahelised kõnelused Oslos olid positiivsed.

Rubio sõnul suundub Witkoff nüüd kohtuma Venemaa ametiisikutega. Witkoff jõudis kolmapäeva hommikul ka Venemaale Peterburi.

"See oli positiivne, ei midagi ootamatut ega üllatavat ning nende ideedega varustatult saab ta nüüd minna Peterburi ja jagada neid Venemaa poolega – vaatame, kas suudame mingit edu saavutada," ütles Rubio.

Rubio lisas veel, et Washingtonil polnud eelteadmisi Ukraina lahingutegevuse toetamiseks kasutatava SpaceX-i satelliitside aeglustamise kohta.

"Presidendil pole mingit pistmist Starlinki, Starshieldi ja härra Muski tehtud otsustega," ütles Rubio.

Zelenski: me ei ole kaotamas sõda, kuid me kaotame inimesi

Ukraina ei ole kaotamas sõda ning just sõjaväelaste vastupidavus on taganud riigile läbirääkimistel tugeva positsiooni, ütles president Volodõmõr Zelenski teisipäeval Oslos.

Zelenski ütles seda pressikonverentsil pärast USA presidendi Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffiga peetud kõnelusi, millest võtsid osa ka Norra peaminister Jonas Gahr Støre ja Soome president Alexander Stubb.

Vastates küsimusele, kas Ukraina on kaotamas sõda, ütles Zelenski: "Mis puutub sellesse, kas me kaotame sõda, muidugi me ei kaota seda. Kuid me kaotame inimesi. Vene rünnakute tõttu kaotame me inimesi ja aega."

"Ja see on väga valus, sest meie lastel pole võimalust elada täisväärtuslikku elu ega nautida oma lapsepõlve. Seepärast peame selle sõja võimalikult kiiresti lõpetama," rõhutas ta.

Zelenski avaldas lootust, et nii Ameerika kui ka Euroopa partnerid aitavad sõja lõpetada.

Samuti rääkis ta eraldi Ukraina sõduritest.

"Nad jäävad lahinguväljal murdmatuks. See aitab mul püsida tugevana mis tahes läbirääkimistel," ütles Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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