Kunda elanikud tahavad, et sadama laiendamisel arvestataks nende soovidega, ning nad on algatanud allkirjade kogumise.

Sadama arendajate sõnul on kompromissid võimalikud, seda enam, et laienemisplaanid on alles algusjärgus.

Rene Kundla, Kunda