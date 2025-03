RMK puiduoksjoni teine etapp algab 26. märtsil

Jaanuari alguses otsustas RMK, et puidukeemiatehasele suunatud müügipakkumisel osalenud ettevõtete äriplaanid olid teostatavad ning võitja väljaselgitamiseks korraldatakse täiendav enampakkumine.

Nüüd on otsustatud, et see toimub 26. märtsil. Osaleda saavad seal viis müügipakkumisel osalenud ettevõtet.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran ütles, et enampakkumisega soovitakse välja selgitada need ettevõtted, kellele RMK saab lubada tarnekindlust uue tehase valmimise järel kõige varem 2028. aastast.

"RMK vaatest on protsess edukas, kui selle tulemusena tekib ja jääb püsima vähemalt üks puitu Eestis kohapeal biokeemiliselt väärindav tootmine, võimalusel aga veelgi rohkem," lausus Marran.

Ettevõtjad kaasab RMK enampakkumisse eri sortimentide kaupa: kuuse- ja männipaberipuidu pakkujateks saavad olla VKG Fiber ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, orienteeruv maht on 360 000 kuupmeetrit aastas, kasepaberipuidu puhul saavad pakkumisi teha VKG Fiber ja Fibenol ning orienteeruv maht on 340 000 kuupmeetrit aastas ning hakkpuidule, mille maht raidmetest ja võsast on ligikaudselt 140 000 kuupmeetrit aastas, saavad pakkumise teha Biojet ning Power2X B.V.

Jaotuses sai RMK teatel määravaks see, millisest puidusortimendist ettevõtjad huvitatud on, teine asjaolu oli kaskaadkasutuse põhimõte, millest lähtuvalt tuleb eelistada puidust majanduslikult kõrgema väärtusega toodangu valmistamist.

Oksjon algab 26. märtsil kell 14 ning pakkumisi saab esitada kuni 28. märtsil kella 18-ni. Ettevõtjad peavad oksjonil osalemiseks sooviavalduse esitama hiljemalt 19. märtsil.

Enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkujatel on õigus esitada uus pakkumine 30 minuti jooksul pärast viimase pakkumise teatavakstegemist. Hinnapakkumise minimaalne samm on üks protsent alghinnale lisaks. Kui konkurent uut pakkumist ei tee, on võitja selgunud.

Oksjoni kulgu saab reaalajas jälgida RMK kodulehelt. Enampakkumise tulemused kinnitab RMK juhatus viie päeva jooksul, 10 aasta pikkused müügilepingud sõlmitakse kahe kuu jooksul pärast tulemuste kinnitamist.

Kolmele erinevale puidusortimendile määrab RMK alghinna, millest allapoole pakkumist esitada ei saa. Paberipuidu objektiivse turuhinna saamiseks vaatleb RMK laiemat geograafilist piirkonda, mis hõlmab Eestile lisaks Soomet, Rootsit, Norrat.

Raidmete enampakkumisel võetakse turuhinnapõhise alghinna saamiseks aluseks viimase kümne aasta hakkpuidu hinnadünaamika Eestis RMK hindade põhjal.

Iga edukas pakkuja kohustub pärast lepingu sõlmimist esitama kahe kuu jooksul kirjaliku täpsustatud kava tootmisüksuse rajamise etappidest, kuid ostjal on võimalik seda kuni ühe kuu jooksul muuta. Täpsustatud ajakavas toodud uue tootmisüksuse valmimine võib erineda algselt müüjale äriplaaniga esitatud ajakavast kahe aasta võrra. Kui on suurem kõrvalekalle, siis väheneb tarnitav puidu maht kümme protsenti iga aasta kohta.

Hinnapakkumise võitnud ja lepingu saanud ettevõtja saab lepingust selle esimese kehtimisaasta jooksul väljuda, ilma et tema suhtes sanktsioone rakendataks. Kui parima pakkumise teinud ettevõtja aasta jooksul lepingust taganeb, avaneb võimalus leping sõlmida pakkumisel teiseks jäänud ettevõtjal.