RMK puidupakkumiselt väljusid edukana VKG Fiber ja Biojet

Reedel lõppenud RMK puidupakkumisel, mille eesmärk on toetada puidu biokeemilise väärindamise tehase rajamist Eestisse, tegid eduka hinnapakkumise VKG Fiber OÜ ja Biojet AS.

VKG Fiber tegi parima pakkumise 360 000 kuupmeetrile okaspuupaberipuidu kogusele aastas, pakkudes alghinnast üks protsent kõrgemat hinda. VKG võttis pakkumiselt ka kasepaberipuidu mahus 340 000 kuupmeetrit aastas ja seda alghinnaga.

Pakkumisel olnud 140 000 kuupmeetrist hakkpuidust kindlustas 50 000 kuupmeetrit aastas endale alghinnaga Biojet.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran ütles, et rohkem kui aasta kestnud protsess on jõudnud olulise tähiseni.

"Meil on väga hea meel, et pakkumine osutus edukaks. RMK eesmärk oli ja on, et Eestisse rajataks vähemalt üks puitu keemiliselt väärindav tehas. Kuna ostjaid on kaks, annab see lootust enamaks," lausus Marran.

"VKG Fiberilt laekunud pakkumine osta tehase valmimise järel paberipuitu mahus 700 000 kuupmeetrit aastas ja asuda seda meie riigis kohapeal väärindama on positiivne sõnum Eesti majandusele, kohalikule tööhõivele ja riigi rahakotile. Hoiame pöialt, et VKG plaan ja tegevused biotoodete tehase rajamiseks õnnestuks," lisas ta.

Marrani sõnul on rõõmustav ka pakkumise teine tulemus ehk ettevõtte Biojet otsus osta RMK-lt hakkpuitu, et toota sellest tulevikus biolennukikütust.

RMK juhatus kinnitab viie päeva jooksul hinnapakkumise menetluse tulemused. RMK juhatuse otsust on võimalik 30 päeva jooksul vaidlustada. Pärast seda järgneva 30 päeva jooksul sõlmitakse lepingud pakkumise teinud ettevõtetega.

Iga edukas pakkuja kohustub pärast lepingu sõlmimist esitama kahe kuu jooksul kirjaliku täpsustatud kava tootmisüksuse rajamise etappidest. Ostjal on võimalik seda kuni ühe aasta jooksul muuta.

Täpsustatud ajakavas toodud uue tootmisüksuse valmimine võib erineda algselt müüjale äriplaaniga esitatud ajakavast kahe aasta võrra. Kui on suurem kõrvalekalle, siis väheneb tarnitav puidu maht 10 protsenti iga aasta kohta.

Hinnapakkumise võitnud ja lepingu saanud ettevõtjal on võimalus väljuda lepingust ilma tema suhtes sanktsioone kohaldamata lepingu esimese kehtivusaasta jooksul.

Kui parima pakkumise teinud ettevõtja aasta jooksul lepingust taganeb, avaneb võimalus lepingusse asuda konkreetse puidusortimendi pakkumisel teiseks jäänud ettevõtjal. Antud pakkumisel puudutab see võimalus ainult okaspuupaberipuidule pakkumise teinud ettevõtteid.

Hind järgib Skandinaavia hinda ja hinnaerinevust Eestiga

Hinnamudelis on ettevõtja pakutud koefitsient ainus muutumatu komponent kogu lepinguperioodi jooksul.

Milline on koefitsiendiga läbikorrutatav alghind siis, kui tulevikus algavad tarned, pole võimalik ette ennustada. See sõltub Skandinaavia hindadest ja hinnaerinevusest Eestiga iga kuuekuulise tarneperioodi eel.

Lõppenud hinna pakkumise menetlus oli osa protsessist, kus said osaleda vaid need ettevõtted, kellel on eesmärk rajada puidu biokeemiliseks väärindamiseks Eestisse uus tootmisüksus ja kes soovivad selleks osta riigimetsast varutud vähemväärtuslikku puitu kõige varasemalt alates 2028. aastast.

RMK juhatus kvalifitseeris tänavu jaanuaris kokku viis ettevõtet: VKG Fiber OÜ, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, Biojet AS, Power2X B.V ja Fibenol OÜ. Neist kaks viimast otsustasid pakkumisel osalemisest loobuda.