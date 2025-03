Sõja 1118. päev: Ukraina droonirünnak tabas kütusekompleksi Astrahanis

Oluline Ukrainas käivas sõjategevuses esmaspäeval, 17. märtsil kell 22.55:

- Ukraina droonirünnak tabas kütusekompleksi Astrahanis;

- Õhurünnak tabas ka Aasovi rannikul paiknevat Jeiskit;

- Macron viitas võimalusele anda Ukrainale rohkem Prantsuse hävitajaid;

- Sõrskõi sõnul on Venemaa kaotanud tänavu juba üle 100 000 võitleja;

- Ukraina õhutõrje: öö jooksul lasime 174 Vene droonist 90 alla;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit;

- Zelenski teatas, et Ukraina pikamaa droon läbis edukalt 3 000 kilomeetri pikkuse katse

Ukraina droonirünnak tabas kütusekompleksi Astrahanis

Ukraina droonirünnak tabas ööl vastu esmaspäeva Venemaal Astrahani oblastis asuvat kütusekompleksi, põhjustades tulekahju, teatas oblasti kuberner.

"Täna öösel tegid Ukraina relvajõud taas katse korraldada massiline droonirünnak meie regioonis asuvatele objektidele, sealhulgas kütuse- ja energeetikakompleksile," kirjutas kuberner Igor Babuškin sotsiaalmeedias.

"Vahetuse töölised suudeti õigeaegselt evakueerida. Elektroonilise võitluse ja õhutõrje üksused töötasid ettenähtud režiimil," kirjeldas ta. Kuberneri sõnul sai üks inimene siiski haavata ja ta viidi haiglasse.

"Droonitükkide allakukkumise tõttu puhkes objektil tulekahju. Olukord on eriolukordade teenistuse spetsialistide kontrolli all ja sündmuskohal alustati viivitamatult tagajärgede likvideerimist," kirjutas Astrahani oblasti kuberner, kuid ei täpsustanud, mis objektil põleng puhkes.

Astrakhan region. Last night, our drones attacked a fuel and energy complex. According to the governor of the Astrakhan region, there was a strike and a "result on the ground."

Preliminary reports indicate that the target was Astrakhan Gas Processing Plant i pic.twitter.com/H5jQ9Nmm0q — Petro Andryushchenko (@petpavan) March 17, 2025

Sotsiaalmeedias levivate teadete kohaselt võis tabamuse saada Astrahani gaasi ümbertöötlemise tehas.

Venemaa väitis, et vallutas Zaporižžja oblastis küla

Venemaa kaitseministeerium väitis esmaspäeval, et riigi väed vallutasid Zaporižžja oblastis Stepove nimelise küla.

Carney kutsus Zelenski G7 tippkohtumisele juunis Kanadas

Kanada peaminister Mark Carney esitas Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile kutse osaleda juunis Kanadas maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel, teatas esmaspäeval Ottawa valitsusametnik.

Õhurünnak tabas ka Aasovi rannikul paiknevat Jeiskit

Vene propagandistid kirjutasid kohalikele elanikele viidates pühapäeva hilisõhtul, et droonirünnaku alla sattus ka Krasnodari krais asuv Jeisk – linna kohal ja Aasovi merel toimus umbes kümmekond plahvatust.

Varem oli märgatud droone lendamas Vene sõjaväelennuvälja poole. Mitmel pool piirkonnas käivitusid autoalarm ja kuulda oli ka õhutõrje tegevust.

Krasnodari oblasti kuberner rünnakust ei teatanud.

Macron viitas võimalusele anda Ukrainale rohkem Prantsuse hävitajaid

Ukraina võib saada rohkem Prantsuse hävitajaid Mirage 2000, vihjas Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Macron puudutas intervjuus ajalehele Le Parisien hiljutist juhtumit, kus Ukraina tegi hävitaja Mirage 2000 abil kahjutuks Venemaa tiibraketi H-101 (X-101) ja mis pälvis laialdast tähelepanu.

"Selle taustal ei välista Macron täiendavate lennukite pakkumist, mille hulgas neid kasutavate kolmandate riikide poolt," seisis artiklis.

Samal ajal kirjutas väljaanne La Dépêche Macroni avaldusele viidates, et Prantsusmaa töötab ka selle nimel, et kiirendada teatud rakettide ja droonide tarnimist, mille ukrainlased on tunnistanud prioriteediks.

Väljaanne Corriere della Sera kirjutas omakorda, et Ukrainas on SAMP/T õhutõrjesüsteemide raketid peaaegu otsa saanud. Ukraina taotleb kahe riigi valitsustelt lisatarneid, kuid tulemusi veel pole.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles nende rakettide puudust kommenteerides, et SAMP/T süsteemide jaoks pole rakette kunagi olnud piisavalt.

"Selle süsteemiga või nende süsteemidega on üks probleem – suur puudus rakettidest. Ja see oli pidev. Ma ei taha öelda, kui palju meil neid rakette on, aga see on pidev probleem. Pidev! Aga ma ei taha, et Itaalia või Prantsusmaa solvuksid, sest nemad andsid meile need süsteemid," rääkis Ukraina riigipea.

Prantsuse hävitajad Mirage 2000-5 ülelennul Tallinnast Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Ukraina õhutõrje: öö jooksul lasime 174 Vene droonist 90 alla

Ukraina õhutõrjeüksused tulistasid ööl vastu esmaspäeval toimunud Venemaa rünnakute käigus teele saadetud 174 droonist alla 90, teatasid riigi relvajõud.

Teate kohaselt kadus 70 Vene drooni elektroonilise sõjapidamise vahendite mõjutustegevuse tõttu.

"Vene rünnak mõjutas Odessa, Harkivi, Dnipropetrovski, Kirovohradi, Sumõ, Tšernihivi ja Kiievi oblastit," teatasid Ukraina relvajõud sõnumirakenduses Telegram.

Venemaa on juba kolm nädalat igapäevaselt rünnanud Odessat ja Odessa oblastit droonide ja rakettidega. Piirkond on Ukraina meretranspordi jaoks võtmetähtsusega.

Odessa ühte lasteaeda, elamut, kauplust ja sõiduautot kahjustanud rünnaku käigus sai viga ka üks tsiviilisik, ütles Odessa kuberner Oleh Kiper. Tema sõnul jäi umbes 500 Odessa äärelinna elanikku pärast droonirünnakut energiataristule ilma elektrita.

Sõrskõi sõnul on Venemaa kaotanud tänavu juba üle 100 000 võitleja

Venemaa on sel aastal kaotanud agressioonisõjas Ukraina vastu üle 100 000 võitleja, ütles Ukraina relvajõudude juht Oleksandr Sõrskõi.

"Tänu meie kaitsjate koordineeritud ja professionaalsele tööle on okupantide kaotused elavjõus alates selle aasta algusest tõusnud üle 100 000," kirjutas Sõrskõi Telegramis.

"Ukraina kaitsevägi jätkab vaenlase hävitamist kogu rindel," lisas Sõrskõi.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 895 450 (võrdlus eelmise päevaga +1210);

- tankid 10 344 (+19);

- jalaväe lahingumasinad 21 489 (+11);

- suurtükisüsteemid 24 598 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1318 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1104 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 29 467 (+54);

- tiibraketid 3121 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 40 785 (+101);

- eritehnika 3778 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Zelenski teatas, et Ukraina pikamaa droon läbis edukalt 3 000 kilomeetri pikkuse katse

President Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina droon on edukalt läbinud katsetused, tõestades oma võimet lennata 3 000 kilomeetrit.

Ukraina on samuti arendanud pikamaa rakettdrooni hübriide, nagu Palianytsia ja Peklo mudelid, mis on varustatud turbojoamootoritega ja pakuvad alternatiivi tiibrakettidele. President Volodõmõr Zelenski on seadnud eesmärgiks toota vähemalt 30 000 pikamaa drooni 2025. aastal.