Sõja 1606. päev: Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 18. juulil kell 18.15:

- Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega;

- Zelenski sõnul ründas Ukraina Moskva ja Tambovi oblastit;

- Brovdi: Venemaa viib lahinguväljalt drooniüksuseid varilaevastikku kaitsma;

- Venemaa rünnakus Odessale hukkus inimene;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit.

Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva suure droonirünnaku Moskva regioonis, tabades naftabaasi ja kahte suurt kaubaladu.

Venemaa sotsiaalmeediakanalite teatel jäi sadade droonidega korraldatud rünnaku põhiraskus Moskvast ida poole. Kohalike elanike postitustest sotsiaalmeedias avaldatud on näha paksu musta suitsu tõusmas Moskva oblastis Noginski linnas asuvast naftabaasist, mis asub asub Kremlist ligikaudu 50 kilomeetrit idas.

Hiljem puhkes suur tulekahju ka Venemaa suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluvas laos Noginskist lõuna pool, Elektrostali linnas.

Preliminary reports indicate that a Wildberries logistics hub in Elektrostal, Moscow Oblast, was attacked. pic.twitter.com/kVk8EgrMNY — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 18, 2026

Rünnak Wildberriese laole oli sama öö jooksul juba teine löök, mille sihtmärgiks olid selle suure veebikaubandusettevõtte rajatised. Varem tabas sarnane rünnak ettevõtte ladu Tambovi oblasti Kotovski linnas.

Vene uudisteagentuuri Interfax teatel sai Kotovski lao tabamuses surma seitse ja vigastada 24 inimest.

Ühismeediakanali OSINTtechnical andmeil tabas ladu ka Vene õhutõrjesüsteem.

Kotovsk, Tambov Oblast, a Russian Pantsir SAM system accidentally hit a local Wildberries distribution facility with multiple bursts of 30mm cannon fire. pic.twitter.com/mMYrCHKstN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2026

Õhurünnaku ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Moskva oblasti suunas lendas üle 370 Ukraina drooni, millest 64 tulistati pealinnale lähenemisel alla.

The Kyiv Independent ei suutnud kohe Venemaa ametnike väiteid ega rünnakute kohta levinud teateid sõltumatult kontrollida. Ukraina sõjavägi ei ole rünnakut veel kommenteerinud.

Viimane rünnak Venemaa pealinna piirkonna naftataristule toimus täpselt kuu aega varem, kui Ukraina väed korraldasid 18. juunil oma seni suurima droonirünnaku Moskvale, tabades Moskva naftatöötlemistehast.

Viimastel kuudel on Ukraina intensiivistanud kaugmaarünnakuid Venemaa sõjaliste, tööstus- ja energiasektori sihtmärkide vastu. Droonid on korduvalt jõudnud Moskva ja teiste Ukraina piirist sadade kilomeetrite kaugusel asuvate objektideni.

Venemaa on vastuseks tugevdanud pealinna õhutõrjet, paigutades Moskvas tsiviilhoonete katustele uusi Pantsir-SMD-E õhutõrjesüsteeme.

Kiiev peab naftarajatisi õiguspärasteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna energiataristu varustab Kremli sõjamasinat kütuse ja rahaga.

Ukraina on viimastel kuudel korraldanud üha edukamat süvarünnakute kampaaniat Venemaa naftataristu vastu, tabades naftabaase ja rafineerimistehaseid, häirides nende tootmist ning mõnel juhul peatades nende tegevuse määramata ajaks.

Reuters teatas 24. juunil, et Moskva naftatöötlemistehas ei pruugi sel aastal tootmist taastada, kuna sai Ukraina hiljutistes droonirünnakutes nii ulatuslikult kahjustada.

Ukraina rünnakud naftataristule on suurendanud survet Kremlile, süvendades Venemaal juba varem tekkinud kodumaise kütusevarustuse kriisi. See on toonud kaasa ekspordikeelde, hinnatõuse ja müügipiiranguid kogu Venemaal. Venemaa eri piirkondade elanikud teatavad jätkuvalt tundidepikkustest järjekordadest tanklates.

Zelenski sõnul ründas Ukraina Moskva ja Tambovi oblastit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeva pärastlõunal, et Ukraina ründas kaht suur logistikakeskust Moskva ja Tambovi oblastis ning ka naftarajatist.

Zelenski sõnul kasutab Venemaa neid logistikakeskuseid sanktsioonide all olevate komponentide transpordiks droonide ja navigatsioonivarustuse toomisel.

Zelenski lisas, et Ukraina löögid tabasid sihtmärke ka Aasovi ja Mustal merel.

Brovdi: Venemaa viib lahinguväljalt drooniüksuseid varilaevastikku kaitsma

Vene väed viivad drooniüksuseid lahinguväljalt minema, et kasutada neid Venemaa varilaevastiku kaitseks, ütles Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Brovdi.

Venemaa on varialevastiku kaitsele viinud 200 gruppi oma Rubiconi üksusest, mis on Vene armee üks efektiivsemaid drooniüksuseid, lisas Brovdi.

Brovdi sõnul tähendab see, et igal varialevastiku alusel on sõdurid, mis peavad laeva kaitsma.

Ukraina alustas 6. juulil operatsiooniga, mille eesmärgiks on hävitada Vene varialevastik, mida Venemaa kasutab sanktsioonidest ja embargodest kõrvalehiilimiseks, et transportida naftat.

Venemaa rünnakus Odessale hukkus inimene

Venemaa ründas laupäeval Odessa sadamataristut, tabades laeva, mis sõidab Antigua ja Barbuda lipu all, teatas Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper.

Rünnakus hukkus inimene ning kolm sai vigastada, lisas ta. Samuti said rünnakus kahjustada hooned, mahutid ja laod.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 427 410 (+1420);

- tankid 12 151 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 956 (+10);

- suurtükisüsteemid 46 169 (+85);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1946 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1502 (+6);

- lennukid 438 (+1);

- kopterid 354 (+1);

- maapealsed droonisüsteemid 1943 (+11);

- operatiivtaktikalised droonid 414 798 (+1914);

- tiibraketid 4914 (+5);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 121 742 (+526);

- eritehnika 4428 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.