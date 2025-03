Belgias tähistati Arvo Pärdi juubelit autorikontserdiga

""Tabula Rasa" albumilt "Ludus" – selle kahe viiuli intensiivsus, sellel on minu jaoks alati pühadus, seal on tõeline jõud, nii suur intensiivsus. See on mulle tähtis teos," ütles Belgia rahvusliku orkestri juht Bob Permitier.

Permitieri jaoks on Arvo Pärdi 90. sünnipäeva aasta võimalus täideviia pikaaegne unistus.

"See on esimene kord, kui me seda mängime. Ma olin orkestri üks fagotimängijaid 30 aastat. Minust sai paar kuud tagasi orkestrijuht. See on alati olnud minu üks unistusi mängida seda muusikat," lausus Permitier.

Ta pole ainus, kes Pärti kõrgelt hindab, Eesti helilooja on Belgias palavalt armastatud.

""Spiegel im spiegel", "Fratres" – kõik need kuulsad teosed on siin edetabelite tipus. Klassikalise muusika aasta edetabelis on Pärt alati viie esimese seas, kui mitte esimene," ütles Klarafestivali juht Joost Fonteyne.

""Spiegel im Spiegel" on see, mida inimesed mängivad siin matustel ja mõnikord ka pulmas," lausus kontserdikülastaja Jan.

Kontserdisaalis kuulas Jan oma lemmikteoseid esimest korda. Noormees Grimm tuli samas avastama tema jaoks uue helilooja loomingut. "Mulle tundub, et noortel on klassikalise muusika vastu suurem huvi, kui näiteks viis aastat tagasi," ütles ta.

Pärdi inimhinge puuriv muusika populaarsus kirevas ja ektravertses Brüsselis on veidi üllatav. Inimesed leiavad Pärdi loomingust midagi, millest muidu on igapäeva elus puudu.

"Väga kiires maailmas, kus me elame, otsivad inimesed ka sisekaemust. Ma arvan, et see loob ühenduse inimestega, kes osalevad olelusvõitluses ja saavad koos tema muusikaga viimaks hingata," lausus Fonteyne.