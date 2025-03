Algas Eesti suitsusaunade loendus

Karulas elav Hallimäe talu peremees Mats Meriste on andnud 2012. aastal oma kätega ehitatud suitsusauna kütmise järje üle lastele.

"Kui noored ikkagi nädalavahetuseks suurest linnast koolist koju tulevad või kaitseväest koju tulevad, siis esimene jutt ja mõte on ikkagi see, et tuleb ikkagi saun kütte panna ja korralikult leili võtta," rääkis ta.

Saunapäev on tema peres mõistagi laupäev, aga õige saunapäeva osas on ka teisi arvamusi.

"Meil on siin küla peal kahtepidi arvamusi. Mõned ikkagi arvavad, et õige saunapäev peaks neljapäev olema. Aga see on väga tore, kuna suitsusaunadega on ju see asi, et seda päris oma perele, kahe inimese pärast kütta ongi ju tobe. Siis kui keegi kütab neljapäeval, lähed talle appi leili võtma ja nädalavahetusel tulevad inimesed jälle appi oma sauna leili võtma," rääkis Meriste.

Kuigi Vana-Võromaa suitsusaunakombestik kuulub juba 10 aastat UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja, pole teada, kui palju on suitsusaunu üle Eesti kokku.

Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogu eestvedamisel plaanitakse nüüd kõik suitsusaunad üle Eesti saunaomanike abiga kokku lugeda. Meriste on oma sauna juba üles andnud.

"Läbi saunade püsib suitsusauna traditsioon ja me küsime inimeste käest, kuidas nad saunas käivad, kui vanad saunad neil on, kuna on ehitatud. Mida nad seal saunas teevad, kas nad vihtlevad, kas nad käivad perega, kas nad kutsuvad külainimesi sauna ja kas ravitsemist tehakse saunas. See kõik on kultuuripärandi osa ja seda me tahamegi teada, kuidas inimesed praegusel ajal sauna kasutavad ja mida nad teevad seal," selgitas saunade loendaja Marko Puksing.

Andmeid kogutakse aasta lõpuni, misjärel viiakse läbi ka välitööd. Suitsusauna üles andmine on aga lihtne. Üks variant on seda teha ise veebilehel savvusann.ee. Teine võimalus on kutsuda lapselapsed külla.

"Lapselapsed tulevad vanavanematele külla nädalavahetusel ja siis minnakse koos suitsusauna juurde. Vanaema või vanaisa teab, millal suitsusaun on ehitatud, ja kõiki traditsioone. Noorel inimesel on jällegi kogu see nutivärk teada, tema teeb siis kohe pildid, täidab ankeedi ja saadab ära ja nii saabki," kirjeldas Puksing.