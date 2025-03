Võrus avati skulptor Johannes Luige näitus "Mõeldes jõgedes". Näituse üks keskseid sümboleid on tuli, mis ei sütti iseenesest, vaid mis vajab süüdet ja hapnikku, pidevat tööd ja suunamist.

Näitus Vana-Võromaa kultuurikojas eristub teistest väljapanekutest nii sisu kui ka vormi poolest. Galerii on muudetud puidust vaheseinte abil labürindiks, milles olevad taiesed hämara valguse käes moodustavad koos varjuga mitmetähendusliku terviku.

"Ma olen pannud siia välja mõned vanemad tööd, mõnede teoste fragmendid ja loonud ka mõned uued teosed. Need kõik asetsevad siia ruumi teatud narratiivis, ma olen loonud erinevad ruumid või ruumi osad, vaataja või siis näituse kogeja saab neid ruume läbides, avastada väikseid detaile ja luua enda narratiivi," rääkis Luik.

Näitusel olevad taiesed on valmistatud erinevast materjalist, lisaks valguse ja varjude mängule aitab väljapaneku mõtestamisele kaasa Maarja Nuudi loodud heliinstallatsioon.

"Skulpturaalselt on tõesti kivist kuni paberini. Väga uudne on kohata meesskulptorit, kes ta tikib, siin on ka heli ja valgus ekstra näitusel üles ehitatud ja loodud," ütles galerist Jana Huul.

Näitus "Mõeldes jõgedes" jääb Vana-Võromaa kultuurikojas avatuks kuni 11. maini.