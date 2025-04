USA valitsus vaatab üle Harvardi ülikooliga sõlmitud lepinguid

Donald Trumpi administratsioon väidab, et USA eliitülikoolid pole suutnud antisemitismi ohjeldada ning võimud ähvardavad kärpida kõrgkoolide rahastamist. Trumpi administratsioon pööras nüüd pilgu ka Harvardi ülikooli poole ja vaatab läbi üheksa miljardi dollari ulatuses föderaaltoetusi ja lepinguid.

Trumpi administratsioon teatas, et uurib 255 miljoni dollari ulatuses kehtivaid lepinguid ja 8,7 miljardi dollari ulatuses toetusi, mis on jagatud mitme aasta peale. See raha antakse Harvardile ja sellega seotud asutustele, sealhulgas Bostoni piirkonnas asuvatele haiglatele.

USA kõrghariduse tuleviku pärast käib terav võitlus ja mitmed eliitülikoolid on sattunud Trumpi administratsiooni hambusse. Märtsi alguses teatas Trumpi administratsioon, et kärbib 400 miljoni dollari ulatuses toetusi Columbia ülikoolile.

Võimud seadsid seejärel tingimused läbirääkimisteks ning Columbia ülikool lubas selle raames täita mitmeid kaugeleulatuvaid nõudmisi. Reedel astus aga Columbia ülikooli ajutine juht ametist tagasi. Väidetavalt oli ta eraviisilisel kohtumisel lubanud õppejõududele, et kool ei hakka täies ulatuses kõiki nõudmisi järgima.

Valitsus vaatab praegu läbi Harvardi toetusi ja lepinguid, Columbia ülikool jäi aga rahast ilma. Harvard oli aga üks 60 koolist, millega haridusministeerium eelmise kuu alguses ühendust võttis. Võimud hoiatasid neid koole võimalike meetmete eest, kui nad ei paku juudisoost tudengitele piisavalt kaitset.

"See administratsioon on tõestanud, et võtame kiiresti meetmeid institutsioonide vastutusele võtmiseks, kui nad lasevad antisemitismil mädaneda," ütles valitsuse poolt loodud antisemitismiga võitlemise töörühma liige Josh Gruenbaum.

Paljud ülikoolid vaatavad nüüd Columbia ülikoolis toimuvat ärevusega ja näevad valitsuse sammudes ohtu akadeemilisele vabadusele. Esmaspäeva õhtul saatis Harvardi juht Alan Garber ülikooli kogukonnale kirja, milles teatas, et kui föderaalvalitsus lõpetab rahastamise, siis satuvad ohtu uuringud, mis päästavad elusid, vahendas The Wall Street Journal.