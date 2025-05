Harvardit survestav Trumpi administratsioon võttis sihikule ülikooli värbamistavad

Valitsuse võrdsete tööhõivevõimaluste komisjoni (EEOC) hinnangul võis ülikool diskrimineerida oma värbamis- ja edutamispraktikates valgeid, aasia päritolu, meessoost või heteroseksuaalseid töötajaid, mis on valitsuse ja Harvardi ülikooli vahelise vastasseisu edasine eskaleerumine, kommenteeris arengust teatanud väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Uurimise alustamisel osutas EEOC tegevjuht Andrea Lucas ülikooli veebisaidil olnud, aga nüüdseks kustutatud dokumentidele, mis andsid ülevaate õppejõudude mitmekesistamise poliitika saavutustest kümne aasta jooksul.

Süüdistuses viidatakse kuueleheküljelisele dokumendile, mille kohaselt langes Harvardis aastatel 2013–2023 valgetest meestest õppejõudude osakaal 64 protsendilt 56 protsendile. Ajutisel, katseajaga abiõppejõu kohal töötanud valgetest meestest õppejõudude osakaal langes 46 protsendilt 32 protsendile.

Lucas väitis, et sellised andmed viitavad diskrimineerimise mustrile või praktikale rassi ja soo alusel ning on põhjust arvata, et diskrimineerimine jätkub. Ta väitis ka, et Harvard diskrimineeris tudengitest töötajaid, viidates stipendiumi- ja koolitusprogrammidele alaesindatud vähemustest inimestele näiteks meditsiinikoolis või teadusuuringutes. Uurimine hõlmab ka Harvardi partnerasutusi, sealhulgas Massachusettsi üldhaiglat ja Kenneth C. Griffini kunsti- ja teaduste kõrgkooli.

25. aprillil algatatud uurimisest teatas juba esmaspäeval väljaanne Washington Free Beacon, märkis WSJ.

Trump on sihikule võtnud Harvardi ja teised USA tippülikoolid, peatades või külmutades miljardeid dollareid föderaalseid toetusi ja lepinguid. Valitsuse töörühm uurib kõrgkoole, mis administratsiooni sõnul ei suutnud juudi tudengeid piisavalt kaitsta pärast eelmisel aastal ülikoolilinnakutes toimunud Palestiina-meelseid proteste. Samuti soovib administratsioon oma poliitika raames, mille sihiks on peatada mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise poliitika, saavutada Harvardi ja teiste ülikoolide üle suurem kontroll. Nüüd kaasati ka EEOC võitlusesse Harvardi vastu, tõdes WSJ. Lucas on avalikult kritiseerinud seda, mida Trumpi administratsioon peab ebaseaduslikuks diskrimineerimisvastaseks poliitikaks. Märtsis saatis ta 20 suurele advokaadibüroole kirja, milles öeldi, et nende diskrimineerimisvastased tavad võivad olla föderaalsete kodanikuõiguste seaduste kohaselt ebaseaduslikud.

Enamik EEOC uurimisi algatatakse pärast seda, kui töötaja esitab süüdistuse, milles väidab, et tööandja on teda diskrimineerinud. Kuid ameti viiel volinikul on õigus algatada ka ise uurimisi, kui nad tunnevad, et tööandja võib rikkuda diskrimineerimisvastaseid seadusi.

Vastuseks küsimusele uurimise kohta osutas Harvardi pressiesindaja rektori Alan Garberi esmaspäeval saadetud kirjale haridusministeeriumile, mis on samuti ülikooli suhtes uurimise käivitanud.

"Töötamine Harvardis põhineb teenetel ja saavutustel. Otsime oma koolidesse parimaid õpetajaid, teadlasi ja teadlasi. Meil ​​ei ole kvoote, olgu need siis rassi, etnilise kuuluvuse või mõne muu tunnuse alusel," kirjutas ta.