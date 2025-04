USA saadab Lähis-Ida piirkonda veel ühe lennukikandja

USA lennukikandja Harry S. Truman asub koos oma lahingugrupiga juba Lähis-Idas ning Pentagon teatas teisipäeval, et riik saadab piirkonda veel ühe lennukikandja.

Ühendriigid suurendavad oma sõjalist kohalolu Lähis-Idas veelgi ja Ühendriigid viivad piirkonda lennukikandja Carl Vinsoni, mis sõidab kohale India ja Vaikse ookeani piirkonnast.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Sean Parnell ütles avalduses, et sellise sammu eesmärk on heidutada võimalikku agressiooni ja kaitsta piirkonnas kaubanduse vaba liikumist.

Pentagoni teade tuleb ajal, mil USA sõjavägi korraldab Jeemeni huthi mässuliste vastu pea igapäevaselt õhurünnakuid eesmärgiga teha lõpp neist lähtuvale ohule tsiviilotstarbelise laevanduse ja sõjaväealuste vastu, mis piirkonna vetest läbi sõidavad.

Huthid hakkasid tulistama Punasel merel ja Adeni lahel sõitvaid laevu pärast Gaza sõja algust 2023. aasta lõpus, tuues põhjenduseks solidaarsuse palestiinlastega.

Mässuliste rünnakud on tõkestanud laevadel läbimast Suessi kanalit, mis on rahvusvahelises kaubanduses oluline marsruut, kustkaudu liigub umbes 12 protsenti maailma laevaliiklusest. Pidevad rünnakud on sundinud paljusid ettevõtteid planeerima kallist ümbersõitu ümber Aafrika lõunatipu.