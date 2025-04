Bosnia serblaste juht põgenes Moskvasse

Dodikule määrati veebruari lõpus aastane vanglakaristus ning talle mõisteti veel kuueaastane poliitikas osalemise keeld.

Dodik teatas juba 2023. aastal, et tema juhitud serblased ei tunnista enam riigi kõrgeima kohtu otsuseid. Seejärel anti välja riigisisene vahistamismäärus, kuid esialgu ei võetud Dodikut vahi alla. Bosnia võimud ei tahtnud toona lõhkuda riigis valitsevat habrast jõudude tasakaalu.

Olukord muutus aga eelmisel nädalal, kui selgus, et Dodik kavatseb riigist lahkuda. Seejärel taotles Bosnia juba rahvusvahelisel tasandil Dodiku vahistamist. Venemaa eirab samas järjepidevalt Interpoli vahistamismäärusi ning Dodik teataski esmaspäeval, et ta jõudis Moskvasse.

Ka teised tagaotsitavad Balkani liidrid on varem leidnud tee Venemaale. Näiteks sõjakuritegudes süüdistatav Jugoslaavia endine kaitseminister Veljko Kadijević põgenes sajandi alguses Moskvasse ning sai hiljem Venemaa kodakondsuse.

Bosnia ja Hertsegoviina ise on väga keerulise ajalooga riik. See koosneb tänapäeval mitmest osast. Üks osa on etnilise serbia enamusega Serblaste vabariik. Teise osa moodustab Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioon, kus elavad moslemitest bosnialased ning etnilised horvaadid. Riigi põhjaosas asub veel ka neutraalne Brčko piirkond.

Kremli liitlane Dodik on aastaid juhtinud Bosnia serblaste üksust, ta on õhutanud sageli etnilisi pingeid ja ähvardanud Balkani riigi institutsioonidest lahkulöömisega.