Europol teatas maailma suurima pedofiilide võrgustiku tabamisest

Teate kohaselt arreteeriti 35 riiki hõlmanud operatsiooni käigus 79 kahtlusalust laste seksuaalse kuritarvitamise materjali jagamise ja levitamise eest platvormil, mida tuntakse nimega Kidflix. Mõnda vahistatutest kahtlustatakse selles, et nad on ka ise lapsi väärkohelnud, öeldi samas.

Saksamaa ja Hollandi võimud arestisid platvormi keskserveri, mis sisaldas sel hetkel 72 000 laste seksuaalset väärkohtlemist kujutanud videot.

Europol teatas, et 2021. aastal loodud ülikasumlikule platvormile, millega liitus viimase kolme aasta jooksul 1,8 miljonit kasutajat kogu maailmas, oli üles laaditud ja jagatud kokku ligikaudu 91 000 unikaalset videot.

"Erinevalt teistest tuntud sedalaadi platvormidest ei võimalda Kidflix kasutajatel alla laadida mitte ainult laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlevat materjali, vaid ka voogesitada videofaile. Kasutajad tegid makseid krüptovaluutade abil, mis hiljem konverteeriti tokeniteks," teatas Europol.

Kasutajad said teenida boonuseid, laadides üles materjali, kontrollides pealkirju ja kirjeldusi ning määrates videotele kategooriaid, lisas ta.

Europol teatas, et operatsioon oli suurim, mille tema eksperdid laste seksuaalse ärakasutamise vastases võitluses eales on korraldanud, ja üks suurimaid juhtumeid, mille avastamist agentuur viimastel aastatel on toetanud.

Operatsiooni käigus tuvastati kokku ligi 1400 kahtlusalust, sellega päästeti 39 last.