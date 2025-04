Trumpi tollimaksud kahjustavad USA relvatööstust

USA president Donald Trump kehtestas tollimaksu kogu maailmale ja veebiväljaanne Politico kirjutab, et see kahjustab ka Ühendriikide relvatööstust. Tollimaksud löövad segamini globaalsed tarneahelad ja ka Pentagoni elu läheb keerulisemaks.

Pentagon on viimaste aastakümnete jooksul üles ehitanud ülemaailmsed tarneahelad ning tollimaksud muudavad relvade tootmise veelgi kallimaks. Diplomaadid ja kaitsetööstuse analüütikud ütlesid, et rahvusvahelised partnerid võivad tollide tõttu pilgu mujale pöörata, usaldus Washingtoni vastu väheneb, vahendas Politico.

"Meil on nõuded ja me teeme seda, mis meie jaoks on mõistlik. Me tõesti vaatame, mida me peame kodus arendama," ütles üks anonüümseks jäänud NATO diplomaat veebiväljaandele Politico.

Trumpi administratsioon leiab, et tollimaksud aitavad vähendada USA sõltuvust globaalsetest tarneahelatest. Seda on lihtsam öelda kui teha. Pentagon on üles ehitanud globaalse tarnijate võrgustiku, kõik need välismaised firmad seisavad silmitsi tollidega.

Partnerlussuhted, mis on loodud aastatepikkuste kohtumiste käigus, on nüüd seatud kahtluse alla. Senati relvajõudude komitee demokraadist liige Mark Kelly märkis, et globaalne tarneahel on niivõrd keeruline, et kokkupanemise ajal ületavad paljud relvad mitu korda riigipiire.

"Hinnad tõusevad ja hinnad, mida kaitseministeerium peab maksma, tõusevad. Kui tahame säilitada samasugust jõudu, siis tõuseb kaitse-eelarve," ütles Kelly.

Ka relvatööstust esindavad lobirühmad hoiatasid, et tollide tõttu lähevad relvad kallimaks.

"Meie kaitsetööstuse baas oli aastakümnete jooksul üles ehitatud globaalsele tarneahelale. Antud juhul on föderaalvalitsus tarbija, neil hinnad tõusevad," ütles kaubanduskoja kaitsenõukogu juht Keith Webster.