Trump võrdles tollimakse ravimitega

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et välisriikide valitsused peavad maksma palju raha, et tühistada tema poolt kehtestatud tollimaksud, mida ta nimetas ravimiks. Samal ajal jätkus maailma finantsturgudel esmaspäeval järsk langus, mis sai alguse juba eelmisel nädalal, pärast tollide väljakuulutamist.

Aasia aktsiad langesid esmaspäeva hommikul järsult ja USA aktsiaturu futuurid avanesid oluliselt madalamal, kuna investorid registreerisid kartusele, et Trumpi kehtestatud tollid võivad kaasa tuua kõrgemad hinnad, nõrgenenud nõudluse, madalama kindlustunde ja potentsiaalselt globaalse majanduslanguse.

Trump ütles presidendilennuki pardal ajakirjanikega vesteldes, et ta ei ole mures turul toimunud languse pärast, mis on juba viinud maailma aktsiaturgudelt kokku triljoneid dollareid.

"Ma ei taha, et midagi alla läheks. Aga mõnikord tuleb võtta rohtu, et terveks saada," ütles president Floridast golfinädalavahetuselt naastes.

Trump ütles, et rääkis nädalavahetusel Euroopa ja Aasia liidritega, kes loodavad teda veenda sel nädalal jõustuvaid tollimakse alandama kuni 50 protsenti.

"Nad tulevad laua taha. Nad tahavad rääkida, kuid juttu ei tule, kui nad ei hakka meile igal aastal palju raha maksma," ütles Trump.

USA president seletas, et soovib vabaneda kaubanduspuudujäägist teiste riikidega, kuna tema silmis tähendab puudujääk kahju. "Meil ​​on kas ülejääk või halvimal juhul saavutame võrdsuse," rääkis Trump.

Rääkides Euroopa Liidu riikidest, ütles president, et USA varustab neid sõjaliste vahenditega, aga kaotab kaubanduses raha. "Euroopa teenis meie pealt varanduse. Euroopal oli ka USA-ga tohutu kaubavahetuse ülejääk," märkis ta.

Mis rahvusvahelisel turul saab, ei oska Trump enda sõnul öelda. "Kuid võin öelda, et meie riik on muutunud palju tugevamaks ja aja jooksul muutub see riik erinevaks kõigist teistest. Sellest saab majanduslikult kõige domineerivam riik," ütles USA president.

Trumpi eelmisel nädalal avaldatud tollimaksude plaan raputas kogu maailma majandusi, ajendades Hiinalt vastumeetmeid kehtestama ning tekitades hirmu ülemaailmse kaubandussõja ja majanduslanguse ees.

Investoritel ja poliitilistel liidritel on olnud raskusi, et aru saada, kas Trumpi tollid jäävad kehtima pikemaks ajaks või need on osa tema uuest poliitikast või läbirääkimiste taktikast, et saavutada teistelt riikidelt järeleandmisi.

Pühapäevahommikustes vestlussaadetes püüdsid Trumpi peamised majandusnõustajad kujutada tollimaksude kehtestamist USA nutika tegevusena ülemaailmses kaubanduskorras uue koha kättevõitmisel.

Rahandusminister Scott Bessent ütles, et enam kui 50 riiki on alates kolmapäeval tehtud tollimaksude kehtestamise teatest alustanud USA-ga läbirääkimisi. "Ta on loonud endale maksimaalse mõjuvõimu," ütles Bessent NBC Newsi saates "Meet the Press".

Kaubandusminister Howard Lutnick ütles CBS Newsi saates "Face the Nation", et tariifid jäävad kehtima päevadeks ja nädalateks.

Valge Maja majandusnõunik Kevin Hassett püüdis maandada muret, et tollid olid osa strateegiast, mille eesmärk on survestada USA Föderaalreservi intressimäärasid langetama, öeldes, et keskpangale poliitilist sundi ei tule.

Finantsettevõtte JPMorgan majandusteadlaste hinnangul toovad aga tollid kaasa USA sisemajanduse koguprodukti vähenemise 0,3 protsendi võrra aastas, võrreldes varasema 1,3-protsendise kasvuga, ja et töötuse määr tõuseb praeguselt 4,2 protsendilt 5,3 protsendini.

Miljardärist fondijuht Bill Ackman, kes toetas Trumpi kandideerimist presidendiks, ütles sotsiaalmeedias tehtud postituses, et Trump on kaotamas ärijuhtide usaldust ja hoiatas majandusliku tuumatalve eest, kui ta seda pausile ei pane.

USA tolliagendid alustasid laupäeval Trumpi ühepoolse 10-protsendilise tollimaksu kogumist kogu impordilt paljudest riikidest. Kõrgemad tariifimäärad 11 kuni 50 protsenti üksikutele riikidele hakkavad kehtima kolmapäeva hommikul.

Mõnede riikide valitsused on juba andnud märku valmisolekust teha USA-ga koostööd, et Washingtoni kehtestatud tollimakse ära hoida või neid vähendada.

Taiwani president Lai Ching-te pakkus pühapäeval USA-ga kõneluste aluseks nulltariife, lubades kõrvaldada kaubandustõkked ja öelda, et Taiwani ettevõtted suurendavad oma investeeringuid USA-sse.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles esmaspäevaks kavandatud Trumpiga kohtumise eel, et taotleb riigi kaupade 17-protsendilise tollimaksu leevendamist.

India valitsusametnik ütles Reutersile, et riik ei kavatse 26-protsendilise tollimaksule vastata ja ütles, et USA-ga on käimas läbirääkimised võimaliku kokkuleppe üle.

Itaalias lubas peaminister Giorgia Meloni – Trumpi liitlane – pühapäeval astuda samme kaitsmaks ettevõtteid, kes saavad kahju Euroopa Liidu kaupade kavandatud 20-protsendilise tollimaksu tõttu.

Itaalia veinitootjad ja USA importijad ütlesid pühapäeval Veronas toimunud veinimessil, et äritegevus on juba aeglustunud ja kardetakse püsivamat kahju.