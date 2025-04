Tarbimine jaekaubanduses taastub põhjast tasapisi

Kaupmeeste kinnitusel on näha esimesi märke, et tarbimine võiks hakata põhjast taastuma, kuid see taastumine ei tule kiirelt. Toidu müügimahud on endiselt väiksemad kui aasta tagasi.

Börsiettevõte TKM Grupp jäi esimeses kvartalis 6,5 miljoni euroga kahjumisse, mis oli aastatagusega võrreldes neli korda suurem. Ettevõtte tegevjuht Raul Puusepp ütleb siiski, et esimesi positiivseid märke on näha.

"Võibolla oleme põhjast läbi. Tõus ei saa kindlasti olema kiire, aga vähehaaval hakkavad inimesed julgemalt ostma ja seni edasilükatud ostuotsusi on hakatud ellu viima ja julgetakse rohkem tarbida," rääks Puusepp.

Kliendid on tema sõnul ostuotsuste tegemisel julgemaks läinud.

"Parem on asi võib-olla igapäevakauba osas. Supermarketite segmendid on pööranud väikesele kasvule. Ettevaatlikumad on kliendid jätkuvalt suuremate ostuotsuste puhul. Kui räägime autoturust või kestvuskaupadest, siis seal ollakse jätkuvalt veel ettevaatlikud," rääkis Puusepp.

Kaubandusketi Prisma esindaja tõdes, et viimaste kuude käibe kasv on tulnud hinnatõusu toel, müügimahud jäävad möödunud aastale alla.

"Mahud on endiselt kerges miinuses võrreldes eelmise aastaga. See eriti peegeldab neid gruppe, kus on suured hinnatõusud toimunud - kohv, šokolaadid, maiustused - seal me näeme müügimahu langust isegi kahekohaliste numbritega," rääkis Prisma Peremarketi hanke- ja sortimendidirektor Kaimo Niitaru.

Luminor panga peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul võib jaekaubanduses rääkida stabiliseerumisest, kuid mingit kasvu esialgu näha ei ole.

"On valdkonnad, kus näeme suuremat kasvu ja on valdkonnad, kus näeme jätkuvat langust. Millel hästi läheb, on taaskasutuspoodidel, kütusemüüjatel, aga halvasti on läinud neil poodidel, kus peamiselt müüakse toiduaineid, võib olla ostetakse sealt tööstuskaupu vähem, võib olla on muutunud inimeste tarbimisharjumused - ostetakse rohkem valmistoitu," sõnas Uusküla.

Uusküla toob välja, et oma osa praegusele jaekaubandusele oli ka automaksu-eelsel autoostubuumil eelmise aasta lõpul. Raha kulutati lihtsalt ära ja praegu seda poodi viimiseks ei ole.