Otse kell 14: keskkonnakomisjon arutab SALK-i energiatootmise uuringut

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud sihtasutuse, kliimaministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Põhja-Pärnumaa valla esindajad.

Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi (Reformierakond) sõnul on uuringus käsitletud erinevaid arvamusi Eesti energiatootmise tuleviku küsimuses. Ta rõhutas, et vaja on jätkata tegutsemist Eesti jätkusuutliku energiamajanduse suunal, mis on taskukohane ja kindel.