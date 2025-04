Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab Eesti majandus sel aastal 1,7 protsenti. Kas kevadised meeleolud majanduses on ajutised? Kui suurt riski majanduskeskkonnale omab tollisõda? Kui palju inimestel raha on? ETV "Esimeses stuudios" on täna Coop Panga juht Margus Rink.