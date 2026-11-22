Praeguseks teadaolevalt inimohvreid pole. Esialgne uurimine viitab, et plahvatus toimus sadamas sildunud Vene laeva pardal.

Tõenäoliselt rünnati laeva droonidega. Laev oli tagasiteel Venemaale ning oli peatunud tankimiseks ja varude täiendamiseks.

Laev, milleks arvatakse olevat 178 miljoni eurose maksumusega raketikorvett Merkuri, süttis pärast plahvatust pühapäeva varahommikul leekidesse.

Merkuri võimalik hävitamine oleks suur löök Vene mereväele, mis on alates täiemahulisest rünnakust Ukrainale mitmeid lööke saanud.

Plahvatus juhtus vaid mõni tund pärast seda, kui Läänemerel Soome ranniku lähedal rahvusvahelistes vetes tabasid kaks drooni Venemaa kaubalaeva Sparta II.