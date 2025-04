Välislähetuses olevate töötajate minimaalne päevaraha tõuseb 40 euroni

Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, millega tõstetakse töötajatele välislähetuse ajal makstava päevaraha miinimummäära 40 euroni.

Rahandusminister Jürgen Ligi allkirjastatud valitsuse määruse muutmise eelnõu seletuskiri toob välja, et 2012. aasta detsembrist kehtib määrus, mille kohaselt on välislähetuses oleva ametniku päevaraha alammäär 32 eurot päevas, kuid sellest ajast on maailma tarbijahinnaindeks (THI) tõusnud 73 protsenti.

Eelnõuga tõstetakse ametnike päevaraha alammäär 40 euroni päevas. Maailma tarbijahinnaindeksit on seletuskirja kohaselt tarvis kasutada seepärast, et Eestist minnakse lähetusse kogu maailma, mitte ainult Euroopa Liidu riikidesse.

"2025. aastal peaks maailma THI prognoosi kohaselt olema lähetuse päevaraha alammäär 55 eurot ning 2026. aastal 58 eurot. Kuna peaaegu kahekordne alammäära tõstmine võib riigiasutuste eelarvetele üle jõu käia, siis tõstetakse alammäär 40 euro peale ning iga asutus saab täpse määra vastavalt vahemikule ise paika panna," sedastab eelnõu.

Ametnike päevarahast veel madalam on seni olnud ülejäänud töötajate välislähetuste päevaraha alammäär – 22,37 eurot, mis kehtib 2011. aastast. Eelnõu kohaselt tõuseb see nüüd ametnike minimaalse päevarahaga samale tasemele ehk 40 euroni.

"See on siis piirmäär, millest vähem ei või lähetusse saadetavale töötajale maksta. Praktikas makstakse sellest pigem rohkem, eriti erasektoris," tõdes rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre.

Rahandusministeeriumi hinnangul ei ole muudatuse mõju ulatust võimalik täpselt prognoosida, sest tõuseb ainult päevaraha alammäär ja iga tööandja saab ise otsustada, kui suurt päevaraha soovib lähetuste eest maksta. Seda, kui paljud tööandjad maksavadki päevarahana üksnes lubatud miinimumi, ei ole ministeeriumile teada.

Riigiasutuse eelarvet võib päevaraha alammäära tõus mõjutada negatiivselt, kuid kuna tõus ei ole märkimisväärselt suur, ei tohiks see rahandusministeeriumi hinnangul väga koormav olla. Samas peaks muudatus aitama motiveerida töötajaid välislähetustes käima, sest suurem päevaraha katab paremini tekkivaid igapäevaseid kulutusi.

Arvamusi eelnõu kohta ootab rahandusministeerium kuni 2. maini.