Britid keelavad sunnitööga valmistatud päikesepaneelide impordi

Muudatus näeb ette, et GB Energy tarneahelates ei tohi olla sunnitöö kasutamist. Suur osa päikesepaneelide tootmisahelatest on koondunud aga Hiinas asuvasse Xinjiangi piirkonda.

Veel eelmisel kuul lükkasid Briti võimud tagasi seaduseelnõu muudatuse, mis oleks takistanud energiafirmal kasutada oma tarneahelates sunniviisilist tööd.

Rahvusvaheline üldsus kiitis viimase Briti valitsuse sammu heaks. "Ma tervitan Ühendkuningriigi otsust," teatas Rahvusvaheline Energiaagentuuri juht Fatih Birol.

Birol ütles, et rohelise tehnoloogia komponendid on tähtsad, kuid nende tootmine peab olema sotsiaalselt vastutustundlik ja keskkonnasõbralik.

Seadusemuudatuse kriitikud leiavad samas, et sellise sammu tõttu võivad takerduda plaanid rajada Suurbritanniasse rohkem päikeseelektrijaamu ning see võib teha taastuvenergiale ülemineku keerulisemaks.

Selline sunnitööga seotud keeld mõjutab otseselt Hiinast pärit päikesepaneelide komponentide importi. Lääneriigid süüdistavad Pekingit Xinjiangi provintsis elavate uiguuri moslemite tagakiusamises.

Inimõiguslaste sõnul hoitakse enam kui miljonit uiguuri ja teisi turgikeelseid moslemeid laagrites, mille eesmärgiks on juurida välja nende islamiusu traditsioonid ning sundida neid assimileeruma Hiina hani rahvusest enamusega. Hiina Kompartei väidab, et need laagrid on kutseõppekeskused.