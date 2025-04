Terviseamet leidis Tartumaal joogiveest kolibaktereid

Terviseametil on pooleli haiguspuhangu uurimine Tartumaal Soinaste, Ülenurme ja Tõrvandi piirkonnas; esimeste proovidega leiti joogiveest üksikuid kolibaktereid. Ameti sõnul ei saa veel kindlalt öelda, et see on inimeste nakatumise põhjus, küll aga soovitatakse kraanivett enne tarbimist keeta.