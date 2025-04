Kardinalid kogunevad 7. mail uut paavsti valima

Traditsiooniliselt leinatakse enne konklaavi algust 15 päeva ja uue paavsti valimine toimub tavaliselt 15–20 päeva pärast eelkäija surma.

Konklaav toimub Vatikanis Sixtuse kabelis. Hääletamisel antakse kardinalidele hääletussedel, kuhu nad kirjutavad kardinali nime, keda peavad paavstiks kõige sobivamaks.

Uue paavsti valimiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust, seega on tulemuse selgumiseks sageli vaja mitut hääletusvooru.

Välismaailmale annab konklaavi otsustest aimu ainult suits, mis tõuseb Sixtuse kabeli korstnast kardinalide hääletussedelite põletamisel.

Must suits annab märku ebaõnnestumisest. Valge suits aga tähendab, et 267. paavst on valitud

Paavst on esimese Rooma piiskopi Peetruse järglane, ta omab autoriteeti kõigi katoliku kiriku koguduste üle. Paavst on ka Vatikani valitseja.