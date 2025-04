Elektrilevi tõstab alates augustist võrgutasu 2,6 protsenti

Elektri jaotusvõrgu ettevõte Elektrilevi tõstab võrguteenuse hinda alates 1. augustist 2,6 protsenti. Tõus on Elektrilevi teatel vajalik, et katta põhivõrguettevõtte Elering ülekandeteenuse sisseostuhindade kasvu ja võrguteenuse edastusmahu langusest tekkinud vahe võrguteenuse tuludes.

Konkurentsiamet kooskõlastas Elektrilevi võrgutasude hinnakirja muudatuse, mis jõustub alates 1. augustist, 22.aprillil.

Elektrilevi võrgutasudes muutuvad kuu- ja läbilaskevõime tasud, kõik kWh-hinnad jäävad samaks. Samuti jäävad samaks reguleeritud lisateenuse hinnad ja reaktiivenergia tasud.

Kuutasu ja selle muutus sõltub kasutatavast võrgupaketist ning peakaitsme suurusest.

"On väga oluline, et ka reguleeritud äri ettevõtte hinnakirja muudatused toimuvad samal ajal kui muutuvad teenuste sisseostuhinnad. Vastasel juhul tulud ei kata kulusid ja ettevõte peab oma põhitegevuses toetuma laenudele," selgitas Elektrilevi finantsjuht Kristi Ojakäär. "Meie eesmärk on järjepidevalt investeerida võrgu töökindlusesse, et vähendada rikete arvu ja katkestuste kestvust."

Elektrilevi võrgutasudes kasutatakse siiani ülekandeteenuse hinnakirja, mis kehtis kuni 2024. aasta lõpuni. Ülekandeteenuse hinnamuutus toimus jaanuaris ja toimub ka alates 1. juulist. Seetõttu tekib Elektrilevile igakuiselt 0,5 miljonit eurot kulu, mida kehtiv võrgutasu ei katnud. Samas on võrguteenuse edastusmaht langenud ja on viimastel aastatel olnud ligi kaks protsenti võrra madalam, kui on kajastatud kehtivates võrgutasudes.

Viimasel kahel aastal on Elektrilevi võrku investeerinud kokku koos liitumistega 300 miljonit, võrgutasuga oli sellest kaetud 70 miljonit. Suuresti on ettevõte investeerinud laenude ning omanikule dividendide maksmata jätmise arvelt, mis ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik, teatas Elektrilevi.

"Elektrilevi on elutähtsat teenust osutav ettevõte, kelle tööst sõltub iga Eesti elaniku heaolu, mistõttu on oluline, et ettevõtte tegevus oleks jätkusuutlik ehk nii kulud kui investeeringud peaksid olema kaetud võrgutasust," rõhutas Ojakäär.