"Nõukogude rahva võidu mälestamiseks Suures Isamaasõjas aastatel 1941–1945 määran: anda Volgogradi rahvusvahelisele lennujaamale ajalooline nimi "Stalingrad"," seisab dokumendis.

Tekstis on samuti sätestatud: "Kehtestada, et: A) Volgogradi rahvusvahelisele lennujaamale määratud ajalooline nimi ei ole osa selle geograafilise objekti väljakujunenud nimest; B) Volgogradi rahvusvahelisele lennujaamale ajaloolise nime andmine ei too kaasa selle geograafilise objekti väljakujunenud nime muutmist".

Seadus jõustub allakirjastamise hetkest.

Mõni tund enne seadluse allkirjastamist pöördus oblasti kuberner Andrei Botšarov presidendi poole palvega anda lennujaamale Volgogradi oblasti veteranide nimel tagasi nimi "Stalingrad".

Putin allkirjastas seadluse vahetult enne Volgogradist lahkumist.

Praegune Volgograd kandis Teise maailmasõja ajal nime "Stalingrad". Linnas toimus maailmasõja otsustav ja ohvriterohkeim lahing, mille tagajärjel peatas Nõukogude Liit Saksamaa pealetungi.

1961. aastal nimetati linn ümber Volgogradiks.

Putin on sageli võrrelnud oma sissetungi Ukrainasse võitlusega natside vastu, esitades venelastele sõda kui "sõjalist erioperatsiooni", mille eesmärk on "demilitariseerida" ja "denatsifitseerida" Ukraina – olenemata sellest, et ka Ukraina kannatas Natsi-Saksamaa hävitustöö all.

2023. aastal Volgogradis peetud tulises kõnes, millega tähistati Stalingradi lahingu 80. aastapäeva, heitis Putin Saksamaale ette, et riik aitab Ukrainat relvastada.