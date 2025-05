Harri Tiido: Venemaa sõjaveteranid kui tulevikuoht

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa sõjaveteranid. Venemaal on sõjaveteranide puhul üks eripära: palju on neid, kes läksid rindele vanglast, ja neist omakorda suur osa ei teagi muud elu kui vangilaager või sõda, märgib Tiido.

Ükskõik kuidas Venemaa agressioonisõda Ukrainas lõpeb, on see Vene ühiskonnale ühe suure probleemi juba tekitanud. Jutt on sõjaveteranidest. Vanemad lugejad mäletavad ehk veel nõukariigi sõda Afganistanis, vähemalt mina mäletan. Siis tekkis mõiste "afganets" ehk Afganistani sõja veteran.

Kümne aastaga käis Afganistani sõjast läbi 620 000 meest ja neil oli ühiskonnale suur mõju. Võimud seda küll ei tunnistanud ja sellest ka ei räägitud ega kirjutatud kuigi palju, kuid suur osa veteranidest muutus ühiskonnale ohtlikuks.

Tekkisid veteranide ühendused, millest paljud muutusid peagi kuritegelikuks jõuks. Möödunud sajandi viimane kümnend oli niigi segane aeg, kuid afganetsid andsid sellele kindlasti värvi, nimelt kuritegude ja vere värvi. Nende poliitiline mõju jäi tollal piiratuks, kui mõned värvikamad näited välja arvata. Ja meil ei ole ka statistikat nende tegudest, nõukaajal oli see salastatud, kui üldse eksisteeris.

Praegu on Venemaa suurema samasuguste isikute laine ees ja mõju on juba tunda. Mullu suvel väitis punkritaat Putin, et Ukraina rindel on 700 000 meest. Hea küll, võib-olla ta liialdas pisut harjumusest, kuid kogu sõja peale koguneb igal juhul märkimisväärne relva- ja tapmisharjumusega tegelaste hulk.

Ajaloost on näiteid taolisest olukorrast olemas. USA-s Vietnami sõja veteranid, kuigi nende puhul oli rehabilitatsioonitegevus siiski korraldatud. Võib aga viidata ühele varasemale näitele, nimelt Saksamaale pärast esimest ilmasõda, kui rindelt pöördus tagasi suur hulk sõdureid. Paljud neist olid nii noored, et ei olnud peale sõdimise oma teadlikus elus muud teinudki.

Rahulepingu tõttu Saksamaal regulaararmeed ei olnud. Tekkisid niinimetatud vabakorpused ehk vabatahtlike üksused, mis pandi kokku rindelt tulnuist ja mida relvastas ning rahastas valitsus. Neid üksusi oli kuulu järgi mitusada, inimjõult kusagil 250 000 ja 400 000 mehe vahel.

Enamus neist olid konservatiivsete vaadetega ega toetanud Weimari vabariigi vasakpoolset valitsust, kuid aitasid sellel siiski 1919. aasta jaanuaris spartaklaste ülestõusu ja mitut regionaalset mässu maha suruda. Vabakorpuslased olid tegevad ka Baltimaades, kus Saksamaa püüdis oma protektoraate luua. Meil on nad tuntud Rauddiviisina, mis sõdis koos Landeswehriga Eesti vägede vastu ja sai lüüa. 1919. aastal tõusid vabakorpused Weimari vabariigi vastu üles, sisenesid Berliini ja hõivasid valitsuse kvartali. Ainult suur streik ei võimaldanud neil võimule jääda.

Lõpuks saadeti vabakorpused laiali, kuid tsiviileluga paljud neist ei kohanenud. Radikaalsemad jõud hakkasid tegelema terroriaktidega ja muuhulgas tapsid nad mõõdukate vaadetega välisministri Walter Rathenau, kes oli muide juut. Aastaks 1922 oli nende arvel juba üle 300 poliitilise mõrva.

Enamus vabakorpuslasi liitus erinevate seaduslike veteranide ühendustega. Natsionalistide pooldajad eelistasid Teraskiivri nimelist ühendust, kommunistide pooldajad Rotfronti. Ka vabariiklikul valitsusel tekkis oma korpus, Reichsbanner. Tasub ka märkida, et näiteks natsi-Saksa SS ja SA jõud koondasid vabakorpuslasi, moodustades natside löögirühmad, mis said Hitleri peamiseks löögijõuks. Hitler koondaski enese kontrolli alla lõpuks pea kõik paremvaadetega endised rindemehed. Näiteks SA juht Ernst Röhm oli endine vabakorpuse liige, nagu ka Heinrich Himmler.

"Mõeldi välja programm "Kangelaste aeg", kuhu värvati hakatuseks 80 rindeveterani, et neid riigiteenistujateks koolitada."

Nüüd on sarnane verevalamisega harjunud tegelaste vool hõivamas ka Venemaad. Asjatundjad väidavad, et riiki ähvardab uue kaotatud põlvkonna teke rindelt naasnute näol. Ilmekas on tõik, et võimud püüavad seda probleemi lahendada endiste rindemeeste juhtivatele ametikohtadele tõstmisega. Mõeldi välja programm "Kangelaste aeg", kuhu värvati hakatuseks 80 rindeveterani, et neid riigiteenistujateks koolitada. Seni on kõrgeimale kohale jõudnud endine separatistliku pataljoni Sparta komandör Artjom Žoga, kes nimetati presidendi esindajaks Uuralites.

Nüüd on küsimus selles, kas tsiviilellu naasnud meestel tekivad ka liidrid. Seni on Kreml püüdnud igati liidrite küsimust ise kontrollida. Kuid nagu öeldakse, massid sünnitavad ise endale juhte. Rindemehi kavatsetakse võimu kontrolli alla tuua ka järgmise aasta riigiduuma valimistel, kus nad lülitatakse võimupartei Ühtne Venemaa nimekirjadesse.

Vähem tegeletakse veteranide psüühilise tervisega. Kui taas Afganistani sõja kogemustele viidata, siis piiratud valimiga tehtud uurimused on näidanud, et tollal kannatas 19–63 protsenti sõjaveteranidest posttraumaatilise stressi sündroomi all. Tunamullu kinnitas Vene tervishoiuministeerium küll kliinilised soovitused selle nähtuse raviks, kuid neid loetakse vastuolulisteks ning kontrollimata meetodeid ja ravimeid pakkuvateks.

Venemaal on sõjaveteranide puhul üks eripära: palju on ju neid, kes läksid rindele vanglast. Neist omakorda suur osa ei teagi muud elu kui vangilaager või sõda… Pole siis ka ime, et ainuüksi kinnitatatud andmeil on rindelt tulnute suhtes langetatud 271 kohtuotsust mõrvade eest ja kokku on mõrvatuid kolme aastaga 294. Enim on kannatanud rindeveteranide lähisugulased või tuttavad, kuid ka juhuslikud inimesed. Kusjuures kohtunikud lugesid rindel oleku süüd kergendavaks asjaoluks.

Kui arvestada, et rindel olles teenivad mehed kuni 3000 eurot kuus ja tsiviilellu naastes võib neid ees oodata Venemaa keskmine palk kusagil 600 eurot, siis suur osa neist vaevalt et üldse soovibki tööle minna.

Asjatundjad väidavad, et Venemaal on juba kuritegeliku laine tunnused ehk ühiskond tunneb kuritegevuse kasvu, kuid seda ei kinnita ametlik statistika. Sellest ei ole kombeks rääkida. Naaberriikide jaoks tähendab see aga sedagi, et Putin ei saa lasta kogu seda relva- ja tapaharjumustega jõudu lihtsalt sõja lõppedes ühiskonda laastama. Järelikult on neile vaja uut tegevust, uut sõda.

