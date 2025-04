Prantsusmaa võttis vastu seaduse narkokuritegevuse vastu võitlemiseks

Prantsuse valitsus on lubanud tõhustada võitlust uimastite ja nendega seotud kuritegevusega. Veebruaris ütles siseminister Bruno Retailleau, et Prantsusmaa seisab silmitsi narkootikumide hiidlainega.

Senat kiitis eelnõu heaks esmaspäeval ja alamkoja rahvusassamblee saadikute enamus andis sellele rohelise tule teisipäeva õhtul.

Seadus võimaldab panna Prantsusmaa kõige ohtlikumad narkokaubitsejad kahte kõrgeimate julgeolekumeetmetega vanglasse. Eeskujuks on süsteem, mida Itaalia on rakendanud võitluses maffiaga.

Kõige keerulisemate narkokuritegudega tegelemiseks luuakse eraldi prokuratuur ja riiklik uurimisüksus.

Seadus lubab ka prokuröridel mõnedel juhtudel uurimistehnikat kurjategijate ja nende advokaatide ees salajas hoida. Seda on aga vasakpoolsed kritiseerinud, väites, et see rikub nende õigust kaitsele. Vasakpopulistlik Alistamatu Prantsusmaa hääletas eelnõu vastu.

Eelnõu jõudis parlamendihääletuseni pärast seda, kui tundmatud isikud tegid aprilli algul rünnakulaine autodele ja hoonetele, millega ilmselt taheti vangivalvureid hirmutada.

Rünnakutega seoses on kinni peetud 28 inimest. Justiitsminister Gerald Darmanin ütles kolmapäeval, et need on selgelt seotud narkokaubandusega.

Justiitsminister asus rangemat seadust nõudma pärast seda, kui eelmisel aastal rünnati narkoparunit Mohamed Amrat vedanud vanglaautot, kaks valvurit sai surma ja kurjategija põgenes.

Amra on nüüdseks kätte saadud. Ta tabati Rumeenias ja anti välja Prantsusmaale.