Reuters: Tiktok rajab Soome miljardi euro eest andmekeskuse

Euroopas kasvab kriitika Tiktoki ja selle Hiina emafirma ByteDance vastu. Tiktok plaanib nüüd eurooplaste andmed tuua Euroopasse ja rajab piirkonda andmekeskuseid. Tiktokil on Euroopas üle 175 miljoni kasutaja.

Mitmed riigid ja ka Euroopa Komisjon on keelanud oma töötajatel töötelefonides Tiktoki kasutamise

Ka USA poliitikud muretsevad, et Tiktok ohustab riigi julgeolekut. USA nõuab, et Hiina firma müüks osaluse Tiktokis maha. ByteDance on samas öelnud, et ei saa ega kavatse oma USA haru müüa.