USA ja Hiina jõudsid Tiktoki osas kokkuleppele

Ameerika Ühendriigid ja Hiina saavutasid esmaspäeval Madridis lõppenud majandus- ja tolliteemade üle peetud läbirääkimistel raamkokkuleppe lühivideote rakenduse Tiktok omandisuhete üle, ütles USA rahandusminister Scott Bessent. Varasemalt oli kokkuleppele jõudmisest märku andnud juba USA president Donald Trump

"Raamistik on mõeldud [Tiktoki] üleminekuks USA kontrollitavale omandile," ütles Bessent kahepäevaste kõneluste lõppedes ajakirjanikele Madridis, esitamata täiendavaid üksikasju.

USA kaubandusesindaja Jamieson Greeri sõnul võidakse Tiktoki raamlepingu lõpuleviimise tähtaega, mis on 17. september, veidi pikendada.

"Seda poleks ilma raamistikuta pikendatud," ütles Bessent.

Kokkulepe võimaldaks Hiina omanikele kuuluval Tiktokil jätkata tegevust Ameerika Ühendriikides, kus seda on ähvardanud sulgemine, kui selle USA-s toimetav haru ei lähe USA omanike kätte. Ülemineku viimane tähtaeg on seatud 17. septembrile.

Bessenti sõnul räägivad USA president Donald Trump ja tema kolleeg Xi Jinping reedel.

USA oli esmaspäeval ähvardanud populaarse sotsiaalmeedia rakenduse keelustamisega, kui Hiina ei loobu nõudmistest soodustuste tegemiseks vähendatud tariifide ja tehnoloogiliste piirangute näol osana platvormi müügilepingust.

Bessenti sõnul toimub lähipäevil tõenäoliselt veel üks läbirääkimiste voor kaubandus- ja majanduspoliitika küsimuste arutamiseks.

Tema sõnul arutasid pooled ka koostöövõimalusi rahapesu ja ebaseadusliku fentanüülikaubanduse ohjeldamise valdkonnas.

Mõni tund varem teatas Trump oma kontol sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social: "Suur kaubanduskohtumine Euroopas Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel on kulgenud VÄGA HÄSTI! See lõpeb peagi."

"Samuti saavutati kokkulepe "teatud" ettevõtte osas, mille päästmist meie riigi noored väga tahtsid. Nad on väga õnnelikud! Ma räägin president Xiga (Hiina presidendi Xi Jinpingiga - toim.) reedel. Suhe on endiselt väga tugev!!!"

Trump on nõudnud, et Tiktoki emafirma, mis kuulub hiinlastele, müüks selle USA haru mittehiinlastes omanikele, et vähendada rakenduse võimalikku julgeolekuohtu ning ähvardanud vastasel juhul selle tegevuse Ameerika Ühendriikidest peatada.