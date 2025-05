USA jagab brittidega kosmosevaldkonna luureinfot

USA otsustas jagada Suurbritanniaga luureinfot kosmosevaldkonnas, kartes, et Peking ja Moskva arendavad kiirelt lääne üksuste jälgimiseks vajalikku satelliiditehnoloogiat.

USA kardab, et Peking ja Moskva arendavad kiirelt kosmosevõimekusi, sealhulgas satelliite, mida saaks kasutada sõja korral lääne üksuste jälgimiseks.

"Me peame olema valmis võitluseks, mida keegi ei taha pidada," ütles USA kosmoseväe kolonel Ramsey Horn.

Kui Peking peaks ründama Taiwani ning USA sõtta Hiinaga, saaks Hiina kasutada oma kosmosevõimekusi USA vägede jälgimiseks.

Londonis USA saatkonnas peetud briifingul ütles Horn, et USA-l on võimekus oma vaenlasi kosmoses alistada. USA plaanib teadaolevalt ka arendada relvi, mis kaitseksid lääneriikide satelliite, kui need peaks rünnaku alla sattuma.

Üks muredest on, et satelliidid võivad kahesuguse kasutusega ning paista tavaliste äriotstarbeliste satelliitidena, olles tegelikult sõjaväe käsutuses.

Horn sõnas, et viimastel nädalatel on langetatud otsus teha tihedamat koostööd Ühendkuningriigi, Austraalia, Uus-Meremaa ja Kanadaga, andes neile ligipääsu USA kogutud kosmost puudutavale luureinfole.

Liitlased saavad USA-d aidata haavatavate kohtade toetamisel kosmosevaldkonnas ning vastutasuks kindlustab USA, et Ühendkuningriigil ja liitlastel on ligipääs vajalikule infole, mida on kosmosevaldkonnas viimase kümne aasta jooksul kogunud.

Peking on viimase aastaga orbiidile viinud 66 satelliiti, mis on varasemast enam.