Mitmed kardinalid väljendasid Franciscuse aetud liiniga rahulolematust

Paavst Franciscus oli üldjärjekorras 266. kirikujuht ja Vatikani riigipea, kuid esimene Ladina-Ameerikast pärit katoliku kiriku pea. Oma liberaalse hoiakuga sotsiaalse õigluse küsimustes peeti teda reformimeelseks paavstiks.

Selle käigus eemaldus ta aga konservatiividest, kes pooldasid varasema liini jätkumist. Kirikupea koht on nüüd lahtine ning juba on mitu kardinali võtnud sõna Franciscuse aetud liini vastu.

"Oleme nendel päevadel kuulnud palju kaebusi Franciscuse paavstluse vastu," ütles üks kardinal jesuiitide väljaandele America Magazine.

Samas on paljud kardinalid ka Franciscust kiitnud. Viimane kriitika aga viitab sellele, et kõik kardinalid polnud tema juhtimisega rahul.

Kriitikute hulgas on ka 93-aastane Hongkongi kardinal Joseph Zen. Rünnakuga ühines veel itaallane Beniamino Stella, keda peeti Franciscusele lähedal seisvaks kardinaliks.

Ta kritiseeris paavsti 2022. aasta otsust, mille käigus tekkis suurem konkurss Vatikani tähtsamatele töökohtadele. Näiteks jaanuaris määras Franciscus tähtsa osakonna ette Simona Brambilla, kes on esimene naine sellel ametikohal. Stella leidis, et Franciscus rikkus nii traditsioone.

Ajaleht The Times kirjutab, et Stella kriitika tuli paljude vaatlejate jaoks üllatusena. Väidetavalt tegi ta lobitööd, et kiriku etteotsa tõuseks Vatikani riigisekretär Pietro Parolin. Kriitika Franciscuse aadressil ei pruugi nüüd Parolinit heas valguses näidata. Samas võib see olla ka taktikaline manööver, tagamaks, et konservatiivsed kardinalid liiguksid Parolini selja taha.

Samal ajal kritiseerivad konservatiivsed kardinalid veel ka Filipiinide kardinali Luis Antonio Taglet, keda peetakse liberaalseks kandidaadiks.

Franciscusele järeltulija valimine algab juba 7. mail. Uue paavsti valimiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust, seega on tulemuse selgumiseks sageli vaja mitut hääletusvooru.

Välismaailmale annab konklaavi otsustest aimu ainult suits, mis tõuseb Sixtuse kabeli korstnast kardinalide hääletussedelite põletamisel. Must suits annab märku ebaõnnestumisest. Valge suits aga tähendab, et 267. paavst on valitud.