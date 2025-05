RMK sulgeb mitu taimekasvatuskeskust

Riigimetsas käib metsaistutamine, istikud selleks tulevad RMK kaheksast taimekasvatuskeskusest, kuid sellel kevadel lõpetakse tegevus Kullenga ja Iisaku taimlas, sest nii palju istikuid kui varem, pole enam vaja.

"Võrreldes tipuga - aastal 2021, kui istutati üle 24 miljoni taime riigimetsa, siis praegu istutatakse 21 miljonit, aga me prognoosime, et aastaks 2030 võiks see istutamise maht olla kuskil 16 miljoni kanti," ütles RMK taimekasvatusjuht Aivo Vares.

Ka pika ajalooga Räpina taimla on RMK-l plaanis tulevikus sulgeda ja ümber kujundada seemnekasvatuskeskuseks. Taimlate sulgemist tingib ka metsa istutamisel potitaimede osakaalu suurenemine.

"Arvatavasti rajame siia veel uusi seemlaid ja koostöös Maaülikooliga ka uusi katsealasid, nii et ma arvan, et suund on siin seemnemajandusele.

Kuigi mahud RMK-ga ei ole võrreldavad, siis Võrumaal erametsaomanikud istutavad tänavu metsa rohkem kui eelnevatel aastatel," rääkis Vares.

Võrumaa metsaühistu metsnik Karl-Gustav Sok ütles, et nende kaudu jõuab erametsadesse 360 000 istikut, mida on 80 000 rohkem kui eelmisel ja ka üle-eelmisel kevadel. "Vähemalt meie kaudu on istutusmaht kasvanud sellel aastal," ütles Sok.