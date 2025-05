Galerii: RMK tasuta kuuseistikud läksid nagu soojad saiad

Algul oli RMK-l kavas jagada Iisaku taimla 80 000 kvaliteetset kuuseistikut tasuta ära täna ja homme. Inimeste huvi osutus aga nii suureks, et juba lõuna paiku oli selge, et järjekorras kohta sisse võtta polnud mõtet.

"Üks tuttav, kes tuli, oli pool kaheksa olnud ja tema oli järjekorras kolmas. Mina tulin kella 9 paiku, siis oli umbes pool kilomeetrit järjekorda, siis veel kõige hullem ei olnud. Aga nüüd vist on järjekord juba Mustveeni," muigas Peipsiääre vallast Piibumäelt kohale sõitnud Illar Menind.

"Inimesi on tulnud igast Eestimaa otsast: Veriorast, Põlvast, Läänemaalt. Peaaegu kõik maakonnad on kaetud. Valdavalt öeldakse, et viiakse metsa, kes on sõiduautodega, ütlevad, et teevad kuuseheki. Heameel, et need taimed jõuavad kasutusse. Inimesed on öelnud, et hakkavad kohe või nädalavahetusel istutama," lisas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Naabermaakonnast Lääne-Virumaalt kohale tulnud Katrin Hannovi arvates oli mõistlik, et RMK muutis oma algset kavatsust üle jäävad istikud hävitada.

"Inimesed on ju palju vaeva näinud, kes neid taimi siin on kasvatanud ja need on ju ilusad taimed. Ühe korra juba käisime ja saime siin neid ebastandartseid taimi, siis korjasime ise. Ja kui eile saime juhuslikult teada, et täna jagatakse ka, siis sai kõik plaanid ümber tehtud ja siia tuldud," ütles Hannov.

Kuuseistikuid päästma oli tulnud ka lavastaja Eili Neuhaus. "Ausalt öeldes on mul selle järjekorra üle, mis siin on, tohutult hea meel, sest kõik panevad ju loodetavasti puud maha. Nii et super. Tuju kohe tõuseb," rääkis Neuhaus.

Igale inimesele anti kuni 40 kotti ehk 3000 istikut. "Sellised 40-50-kilosed kotid, kui õlani tõsta, siis 50-aastasel mehel võtab põksatama juba," ütles Illar Menind.

Kokku jääb RMK-l sel aastal oma vajadusest erandkorras üle enam kui 2,7 miljonit kvaliteetset istikut. Kas need jagatakse sarnaselt Iisaku omadega ära tasuta või leitakse muu lahendus, selgub sügiseseks istutusperioodiks.