Läti ja Leedu keeldusid Serbia presidendi lennukit läbi lubamast

Läti rahvusringhääling LSM teatas viitega väljaandele Meduza.io, mis vahendas teisipäeval Serbia meedia infot selle kohta, et Läti võimud keelasid Vučici lennuki ülelennu osutades selle sihtpunkti poliitilisele tundlikkusele.

Meedia väitel selgitasid Leedu võimud oma keeldu tehniliste põhjuste ja diplomaatilise tundlikkusega.

Läti ja Leedu pole selle kohta veel ametlikke kommentaare andnud.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja Brita Kikas ütles, et Serbia Eesti käest ülelennuks luba küsinud ei ole.

Lisaks ütles Kikas, et kuivõrd ülelennu loa menetlus võtab viis päeva aega, siis ei ei jõuaks seda ka enam väljastada.

Üldiselt aga märkis Kikas, et Eesti hoiak on teiste Balti riikidega ühtne.

Serbia meedia teatel keelasid Poola ja Leedu võimud varem oma õhuruumi läbimise Slovakkia peaministri Robert Fico lennukile, kes plaanib 9. mail samuti Venemaad külastada.

Kikase sõnul on Eesti andnud Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikidele aastase ülelennuloa ja seega Eesti õhuruumi läbimiseks ei pea Slovakkia luba küsima, vaid ainult teavitama.

Kikas lisas, et lennuametile on Fico lennust teada antud. Hiljem täpsustas Välisministeerium, et see teavitus ei ole seotud 9. maiga.

Lisaks Serbiale ei andnud Eesti luba Kuubale ja Brasiiliale üle Eesti 9. maiks Moskvasse lennata, märkis Kikas.