Venemaal levivad vandenõuteooriad Slovakkia peaministri Robert Fico ja Serbia presidendi Aleksandar Vučici ootamatu haigestumise suhtes, milles nähakse soovi hoida ära nende osalemine 9. mail peetavatel võidupüha pidustustel. Fico ja Vučic on ainsad Euroopa riigijuhid, kes on lubanud sel puhul Moskvasse sõita.

Ajal, kui Moskva valmistub 9. mai pidustusteks, millega tähistatakse 80 aasta möödumist võidust Natsi-Saksamaa üle, on kaks ainsat Euroopa poliitikut, kellelt oodati üritustel osalemist – Fico ja Vučic –, otamatult oma lähiaja programmid tühistanud, mis õhutab spekulatsioone, kirjutas väljaanne EurActiv.com esmaspäeval.

Nädalavahetusel hakkasid sotsiaalmeediakeskkonnas X ja mõnes muus meediakanalis levima postitused, mis viitasid sellele, et Vučić ja Fico ei pruugi 9. mai pidustusteks Venemaale sõita, nagu teatas Slovakkia päevaleht SME.

Vene väljaanne 360 ​​spekuleeris ilma mingeid tõendeid esitamata, et need kaks poliitikut võidi mürgitada, et takistada neil osalemast Moskva paraadil. Sama kirjutas ka Venemaa portaal News.ru, mis sama pakkus ka välja võimaluse, et mõlemad juhid võivad oma terviseprobleeme strateegilistel põhjustel teeselda.

Vučić viidi laupäeval lühikeseks ajaks Belgradi haiglasse pärast seda, kui ta väidetavalt haigestus USA visiidi ajal, mille ta pidi katkestama. Samas tegi Fico eelmisel nädalal oma ametlikus ajakavas mitu viimase hetke muudatust, sealhulgas tühistas plaanitud reisi Ühendkuningriiki. Muudatuste põhjuseid ei avaldatud.

Pühapäeval pidas Fico aga pressikonverentsi ja kinnitas, et tema Moskva reisiplaanides pole midagi muutunud. Kui ajakirjanikud tema tervise kohta küsisid, vastas Fico ärritunult, öeldes: "Minu tervis pole teie asi," kuigi ta tunnistas eelmise aasta mais toimunud atentaadikatsest tulenevaid jätkuvaid probleeme. "Rünnakuga on seotud asju, mis mõnikord takistavad mul neli tundi autos istumast. See on kõik, mida ma ütlen," ütles peaminister pressikonverentsil. Ta tõrjus väiteid, et ei suuda oma kohustusi täita.

Fico kritiseeris ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski hiljutisi märkusi, nimetades neid ähvarduseks. Zelenski ütles nädalavahetusel, et Ukraina ei saa garanteerida Moskva pidustustel osalevate poliitikute turvalisust, kuna see vastutus lasub Venemaal.

Venemaa kasutab võitu Teises maailmasõja ning 9. mai pidustusi oma praeguse agressiivse poliitika huvides, mistõttu lääneriikide esindajad ei osale juba aastaid Moskvas võidu tähistamisel ning sinna sõidavad ainult Venemaast sõltuvad või sellega väga sõbralikes suhetes riikide juhid.