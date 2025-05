RMK loodab puiduoksjoni võitjatega juuni alguses lepingud sõlmida

Puidu biokeemilise väärindamise tehase rajamisest huvitatud ettevõtetele korraldatud enampakkumise võitsid märtsi lõpus VKG Fiber ja Biojet, kellest esimene tegi parima pakkumise 360 000 kuupmeetrile okaspuupaberipuidule ja 340 000 kuupmeetrile paberipuidule aastas, teine aga kindlustas endale 140 000 kuupmeetrit hakkpuitu aastas.

Pärast seda, kui RMK juhatus pakkumise tulemused kinnitas, oli võimalik otsust 30 päeva jooksul vaidlustada. Tähtaeg vaidlustuste esitamisteks kukkus 2. mail, kuid RMK meediasuhete juht Priit Luts kinnitas ERR-ile, et vaidlustusi ei laekunud.

"Oleme jõudnud lepingute sõlmimise ettevalmistamise faasi, see hõlmab ka kohtumisi tulevaste lepingupartneritega," kirjeldas Luts hetkeseisu.

Ta lisas, et lepingute sõlmimiseni loodab RMK jõuda juuni alguses.

RMK pakkumise eesmärk oli, et Eestisse rajataks vähemalt üks puitu keemiliselt väärindav tehas.

VKG esindajad on varem öelnud, et nad loodavad Lüganuse valda Aa külla planeeritava tselluloosi- ja biotoodete tehase avada 2028. aasta lõpus või 2029. aasta alguses. RMK-lt aastas ostetav puidukogus katab nende vajadusest kolmandiku ning lisa loodetakse leida eelkõige Eestist. Impordi puhul on sihikul peamiselt Läti tooraine.

Tehasesse on praeguseks investeeritud kaks miljonit eurot, kokku läheb see maksma 1,3 miljardit eurot ning otseste ja kaudsete töökohtadega annaks kompleks piirkonnas tööd kuni tuhandele inimesele.

Biojet plaanib RMK-lt ostetavast hakkpuidust biolennukikütust tootma hakata.