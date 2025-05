Valitsus kiitis heaks esimesed bürokraatia vähendamise ettepanekud

Töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna lihtsustamist puudutavaid ettepanekuid laekus 68, millest valitsus toetas 25 ettepanekut, ülejäänud ettepanekuid ministeerium veel analüüsib.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo rõhutas valitsuse pressikonverentsil, et tööohutus on oluline valdkond, kus reeglid on tehtud nii töötaja kui ka tööandja kaitseks ning muudatustes arvestatakse, et need ei seaks ohtu töötaja heaolu ja tervist, vaid kaotatakse ajale jalgu jäänud nõuded.

Peaminister Kristen Michal tõi näiteks, et edaspidi ei peaks ühemeheettevõte iseendale koostama riskianalüüse ja ohutusjuhendeid. "Sellist asja ei ole ilmselt mõistlik teha, parandame selle olukorra ära."

"Seal oli hulk kurioosumeid," nentis peaminister, tuues näiteks ettevõtete kohustuse kontrollida igal kuul redelite seisukorda. "Üldiselt poliitika muutub selles suunas, et kõiki töövahendeid tuleb ühtviisi korras hoida ja kontrollida, aga mitte igakuiselt vaadata redelid üle."

Keldo märkis, et mitmed tööohutusnõuded tulenevad ka direktiivist, mistõttu neid kaotada ei saa, kuid protsesse saab lihtsustada. Näiteks kontoritöötajate jaoks loob riik riskianalüüsi alternatiivina ohutusvideo, mis selgitab ära riskid ja kuidas neid maandada.

"Ka mikroettevõtted ei pea enam edaspidi tööinspektsioonile riskianalüüsi esitama," ütles Keldo.

Veel otsustas valitsus lihtsustada kodulaenude refinantseerimist nii, et kodulaenu ühest pangast teise viimiseks ei pea hüpoteegi ümbervormistamiseks enam notari juurde minema.

"See kindlasti avab võimalust pankade vahel ka positiivseks konkurentsiks. Loomulikult see konkurents ei saa olla arutu ülepakkumine – mida Eestis ka väga harva juhtub – aga annab inimestele võimaluse küsida ja saada soodsalt kodulaenu," ütles peaminister.

Michali sõnul tähendaks muudatus 150 000 euro suuruse kodulaenu refinantseerimise juures 200–300 euro suurust säästu.

Valitsus andis ühe ettepanekuna heakskiidu ka alkoholiregistri kaotamisele. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terrase sõnul on alkoholiregister tähendanud ettevõtjatele aastaid kaasnevaid kulusid ja ajakadu ning enam ei pea iga toote jaoks eraldi luba taotlema ega laboriuuringuid tegema. Ta tõi näiteks, et 2023. aastal oleks ettevõtjad uuringute pealt saanud säästa kuni 5,1 miljonit eurot.

Terras märkis, et registri kaotamine võimaldab ettevõtjatel uute toodetega turule tulla lihtsamalt ja odavamalt.

Sutteri hinnangul võib esimeste otsustega rahul olla

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Hando Sutteri sõnul võib esimeste ettepanekute heakskiitmisega rahul olla. "Väga hea, et on konkreetsed otsused tehtud ja mitu teemat, mis on ettevõtlusele väga olulised, on töösse pandud," ütles ta ERR-ile.

Sutteri sõnul oli näiteks alkoholiregister vana aja jäänuk ja oma esialgse mõtte kaotanud.

Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna muudatustest suur osa tulenevad ka just tööandjate keskliidu sisendist, täheldas Sutter. "Need asjad juba kokku on päris hea samm," lausus ta.

"Kaks teemat, mida siin otsustes ei ole, aga mis on ettevalmistamisel, üks on seotud planeeringute lihtsustamisega, mida nõukoda veel arutab, ootus on valitsusele, et me selle ettepaneku teeme, teine on aruandluse lihtsustamine, kus me tahaks ka sisendit natukene täpsustada," rääkis Sutter.

"Ühe valitsuskabineti istungi kohta on seda päris palju, mis täna otsustatud sai. Kui vaadata, millega valitsus peab tegelema, siis et siia nii mitu konkreetset bürokraatia vähendamise otsust sai, on hästi. Teine tähelepanek on see, et see sisu on piisavalt spetsiifiline, siit ei ole võimalik mööda vingerdada, kui protsessis kellelgi selline mõte peaks tulema. Ma arvan, et see annab lootust, et need ka jõustatakse nii, nagu valitsus on otsustanud," ütles Sutter.

Sutteri sõnul on efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda kokku lepitud, et nõukoja taha bürokraatia kärpimine ei jää. "Käime regulaarselt koos, oleme kokku leppinud, et vajadusel ka suvel. 500 ettepanekust, mis sisse on tulnud, on nõukoja roll neid läbi sõeluda ja valmistada ette järgmised paketid valitsuskabinetile, mida valitsuskabinet saab otsustada."

Sutteri sõnul vaatab nõukoda regulatsioone küll läbi ettevõtjate pilgu, kuid näiteks kodulaenude refinantseerimise lihtsustamine puudutab paljusid inimesi positiivselt.

"Selles mõttes ikkagi võtab kogu ühiskonna vaates, efektiivsuse ja mõistlikkuse vaates. Loomulikult erinevatele osapooltele tuleb ka selgitada, seesama tööseadusandluse lihtsustamine, kus ametiühingud on üsna häälekad olnud – me peamegi selgitama, miks on oluline ja miks ametiühingutel tasub ajaga kaasas käia, toetada seda initsiatiivi. See on ka meie roll, kui ettepanekutest midagi valitsuskabinetile saadame, peame selgitama, miks see on hea mõte," kirjeldas ta.