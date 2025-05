Mustamäe riigigümnaasiumi õpilased tegid kaitseväelaste hindamistesti

Mustamäe riigigümnaasiumi õpilased tegid ajateenijate ja tegevväelaste füüsilise ettevalmistuse hindamiseks mõeldud testi. Selleks tuli aja peale teha kätekõverdusi, kõhulihaste harjutust ning joosta 3200 meetrit. Eesmärk oli noortele teadvustada, milline on nende füüsiline vorm.

Kehaline kasvatus oli vanasti stabiilne distsipliin, kus ühed said kogu aeg kiita ja teised kogu aeg sõimata. Õpetaja oskas pahatihti ainult vilet puhuda. Tänapäeval toimub liikumistund ja nüüd on kõik teisiti.

Mustamäe riigigümnaasiumi õpilane Roman Bliznjuk ütles, et liikumise või kehalise kasvatuse õpetaja võiks olla sportlik ja ka huvitav. "Ta peab oskama õpilastega rääkima väga hästi. Ja peab motiveerima,"! sõnas Bliznjuk.

Kool pakub intervjueeritavaks mõistetavalt välja atleetlikud õpilased. Paljude spordihuvi pole aga otseselt kooli sütitatud.

"Oli lihtsalt huvitav, kuidas inimesed mängivad jalgpalli. Kuidas nad jooksevad, oskavad lüüa palli. Ja ma mõtlesin, et oleks nagu väga tore, kui oskaksin ka seda teha," rääkis Bliznjuk, kes on trenni teinud juba 10 aastat.

Korraldajad kutsusid osalema ka mõned päris sportlased. Ka suusataja Martin Himma kinnitab, et spordihuvi algas juba enne kooli.

"Väiksest kohast olen pärit ja siis ikka õues mängisid ja see oligi tegevus, mida teha ja sellepärast olin aktiivne," sõnas Himma.

Koolil on kahtlemata oma roll, kuid selleks on vaja võimalusi. Kui paljudel koolidel on jõusaal, aeroobikasaal või staadion?

"Võib-olla meie peamine idee ja mõte on kasutada kogu meie kooli ümbruse võimalusi. Kogu seda ülikoolilinnakut, TalTech'i linnakut, Tehnopoli linnakut, mis seal on," ütles Mustamäe riigigümnaasiumi koolijuht Raino Liblik.

Füüsilise testiga ei saa hakkama paljud ajateenijad, päästeamet kurdab, et sama on neile tööle kandideerijatega. Kui noored kunagi maale maja ostavad ja lähim päästekomando asub miilide kaugusel, tuleb hakata vabatahtlikuks. Võib-olla sellele mõeldes on praegu paslik kätekõverdusi teha?