Inkassosse jõudnud mõneeurone võlg võib viia võlgniku maksehäirete registrisse

Juhul kui te pole saanud mingil põhjusel kuist prügiarvet maksta, võib prügifirma saata nõude inkassosse.

"Kokkuvõttes kui me loeme kokku need (mõneeurose võlaga) erakliendid, siis ühel hetkel võib see summa kokku minna päris suureks," ütles Ragn-Sells Estonia juhatuse esimees Kai Realo.

Ragn-Sells saadab kuus välja kuni 60 000 arvet. Nendest 75 protsenti tasutakse õigeaegselt, kuid ülejäänutega võib tekkida probleeme.

"Me ikkagi saadame klientidele kuni kolm meeldetuletust ja enamik kliente reageerivad neile. Väga suur protsent juba esimesele ja teisele meeldetuletusele ja nii me jõuame umbes 98 protsendi klientideni, kes kõik oma arved ikkagi ära tasuvad," lausus Realo.

Julianus Inkasso juht Merle Laurimäe tõdes, et neil tuleb tegelda ka väga väikeste arvetega.

"Pisemad arved kipuvad olema tasumata prügiarved, mõne jaoks ka parkimistrahvid, mida ei peeta väga oluliseks summaks. Aga kui vaidlemiseks läheb, siis ikka on oluline. Umbes 10 protsenti on nõuded, mis jäävad alla 10 euro," ütles Laurimäe.

Inkasso annab samuti võlgnikule tasumiseks lisaaega ja võimaldab maksekokkuleppeid. Üle 30-päevased võlgnevused lähevad üles maksehäirete registrisse. Maksehäire infot avaldatakse kuni viis aastat pärast võla tasumist, tasumata maksehäired kuni 15 aastat.

Laurimäe sõnul ei tähenda see, et mõneeurose tasumata prügiarve tõttu võib olla inimese maksekäitumine 15 aastaks rikutud.

"Eesmärk ei ole ju laenuandjatel vaadata, kas te prügiarvete tasumisega saate hakkama. Pigem on see, et nad vaatavad ka valdkonda, kus see probleem on tekkinud ja kas seal on üks makse, kas seal on mitu," lausus Laurimäe.

Registrist varem kustuda saabki ainult võlausaldaja või inkassofirma eksimuse korral. Inimesel on loomulikult õigus võlga vaidlustada.

"Kui inimene on ootamatult saanud inkassost võlanõude ning ei ole eelnevalt kirju ja arveid näinud, siis on tarbijal mõistlik pöörduda kirjaliku kaebusega inkassofirma poole ning küsida võlanõude alusdokumente. Kui tarbija ei nõustu selle vastusega, siis saab ta pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni poole," ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsioonijuht Aap Andreas Rebas.