Kääriku lähistel avati uus vaatetorn

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ehitas 20 aastat vana torni asemele uue metallist vaatetorni, mis on turvalisem ja mis peaks vastu pidama vähemalt kaks korda kauem kui eelmine.

"Minimaalselt 50 aastat peaks pidama see torn vastu. Võib-olla puitdetaile peab kohendama, aga vanade tornide iga oli sõltuvalt materjalist 10 kuni 15 aastat," ütles RMK Lõuna piirkonna külastusala juht Malle Oras.

Harimäe vaatetorni koos Soome turistidega külastanud reisijuht Mikk Meimer tõdes, et uus vaatetorn on kui maamärk, kuhu on hea külastajaid tuua.

"Siin ümberringi on ka matkarajad, siis on mingi sihtpunkt, kuhu inimesed lähevad, saavad siin pausi teha, lõunatada, siin on ka grillkoda, ja saavad istuda siin. Ma arvan, see annab palju juurde," lausus Meimer.

"Siin on ilusad vaated, nägin hästi kaugele, ilus maastik kõik. Puud on teistsugused, siin on rohkem lehtpuid, ei ole nii palju kuuski kui Soomes," rääkis Soomest tulnud Mico.

Tornil on neli platvormi, kus on ka istepingid, sest torni ronimisel võib tekkida vajadus jalgu puhata või siis niisama mõnusasti puhkepausi pidada