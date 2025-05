Kliimaministeerium võttis nõunikuks Einari Kiseli

"Vastab tõele, et Einari Kisel on alates tänasest ministeeriumi kantsleri nõunik. Oleme väga rõõmsad, et ta ministeeriumi meeskonnaga liitus, sest tegemist on Eesti ühe kõige parema energeetikaeksperdiga," ütles kantsler Marten Kokk neljapäeval ERR-ile. "Ministeerium vajas eksperti, kes tunneb energeetikat nii globaalsel kui kohalikul tasemel," lisas Kokk, kes ise alustas ministeeriumi kantslerina tööd 1. aprillil.

Ta viitas Kiseli laialdasele kogumustele, mis ta on saanud nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Eesti energeetikas erinevatel ametikohtadel töötades.

Kisel (52) oli kuni eelmise nädalani Eesti Energia nõukogu liige, ta on praegu Tallinna Tehnikaülikooli praktik-professor.

Kisel töötas aastatel 2012-2020 Maailma Energeetikanõukogus, neist 2014-2020 Euroopa piirkonna juhina. Enne seda (2008-2012) oli ta töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerina ning varasemalt (2002-2008) ka ministeeriumi energeetikaosakonna juhatajana. Ministeeriumisse suundus Kisel Eesti Energiast, kus ta oli 1995-1998 strateegia analüütik, hiljem 1998-99 keskkonnajuht ja aastatel 1999-2001 ettevõtte energiakaubanduse juht.

Kiselil on Tallinna Tehnikaülikoolist doktorikraad, tema doktoritöö juhendaja oli Arvi Hamburg.