RMK-l on istutusmahu vähenemise tõttu kuuseistikuid üle jäänud

Riigikogu liige Peeter Ernits kirjutas laupäeval sotsiaalmeedias, et Iisaku külje alt RMK taimlast läheb suur hulk kuuseistikuid hävitamisele. Ernitsa hinnangul võiks taimi inimestele jagada, et nad saaks omale heki istutada või panna oma metsa kasvama, kuid poliitiku väitel pole istukuid lubatud ära anda ja tuleb mädanema saata.

"Teisipäeva õhtuks peab miljon kuuseistikut mu selja taga olema hävitatud.

See tähendab, et töölised peavad nad mullast välja rebima ja metsa ääres olevale hunnikule mädanema viima. Töölistel on pisar silmas. Kui palju vaeva on nad nendega näinud," kirjutas Ernits.

RMK juhatuse liige Erko Soolmann selgitas, et Iisaku taimlasse Ida-Virumaal sel aastal enam uusi taimi peenrasse koolituma ei pandud, sest taimla lõpetab tegevuse.

"Kuna RMK rõhk on üha rohkem konteiner- ehk potitaimedel, on põllule koolitamist aina vähem. Nii ongi taimede tootmise raskuskese Marana ja Tartu taimla kanda, kus on kasutada meie parim tootmistehnika. Toetavas rollis on Rulli, Reiu, Purila, Kullenga ja Räpina taimla," ütles Soolmann.

Iisaku põldudel on Soolmanni sõnul veel ca 400 000 taime, mis ootavad riigimetsa sel istutushooajal maasse panemist.

"Tõsi, osa põldudel olevatest taimedest ei vasta standardile. Eeskätt tähendab see, et nad on liiga suured või liiga väikesed. Selliseid taimi on igal aastal 15-20 protsenti. Need taimed praagitakse välja. Hinnanguliselt võib neid olla Iisakul mõnikümmend tuhat," selgitas RMK esindaja.

Kui taimed ei vasta RMK seatud standardile, siis need reeglina komposteeritakse või purustatakse. Kas ja kui palju Iisakul seda teha tuleb, pole Soolmanni sõnul veel teada.

Ta lisas, kuna istutusmaht on tänavu väiksem, tekkis sel aastal ka mõningane taimede ülejääk.

"Üritasime ülejääki kolmes voorus avalikel enampakkumistel nii Eestis kui Euroopas laiemalt realiseerida, mis männitaimede puhul õnnestus, kuid kuusetaimede osas jäi huvi leigeks. Seega on meil tõepoolest taimi, mida RMK järgneval aastal enam istutada ei saa ning need peavad leidma uue omaniku või osutuvad nad hiljem praagiks," ütles Soolmann.

RMK lisas, et neil on kavas pakkuda võimalust eraisikutel RMK taimi soetada. Selle kohta jagatakse infot eraldi.

RMK kasvatab kõik riigimetsa jõudvad taimed üle Eesti paiknevates taimlates ise ning tänavu istutab RMK riigimetsa üle 20 miljoni taime.